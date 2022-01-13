@洛阳消费者：干洗高档衣服尽量保值清洗

今日记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心了解到，近日，市民王女士将高档毛衣送到干洗店清洗，洗完之后却发现衣服严重缩水，与商家协商无果后向该中心求助。

今日记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心了解到，近日，市民王女士将高档毛衣送到干洗店清洗，洗完之后却发现衣服严重缩水，与商家协商无果后向该中心求助。经执法人员到场调解，商家赔偿王女士衣服原价429元。

夏季是干洗衣服的高峰期。洛阳市市场监管局12315指挥中心提供的数据显示，2021年夏季，该中心共接到和干洗衣服有关的各类诉求50多起，衣服变色、缩水、损坏是此类投诉纠纷较为集中的问题。

“任意一件羽绒服羊毛大衣29.9元”“任意4件衣物干洗99元”……10日上午，在洛龙区牡丹大道附近一家干洗店，电子屏幕上滚动播放的广告宣传内容非常优惠；在某App平台上，不少干洗店的商家也推出了各类促销活动，记者翻看近期网友点评，发现羽绒服染色、羊绒大衣缩水等差评内容占有一定比例。