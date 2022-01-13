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这项全国大赛，洛阳代表队获一等奖【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 18:55

　　刚刚结束的“8·8全民健身日”2022年全国社会体育指导员网络交流展示大会上传来好消息：代表河南参赛的洛阳市空竹运动协会荣获健身交流展示(民族传统类)一等奖，并取得最佳编排奖。

　　本次活动由国家体育总局社体中心和中国社会体育指导员协会共同举办，采取线下录制参赛视频并提交线上参评的方式进行。各参赛作品由全国各省社会体育管理中心选送，河南此次共选送4个作品，洛阳市空竹运动协会录制的空竹团体节目《神都竹韵》最终脱颖而出，荣获两项大奖。

　　据介绍，为参加本次交流活动，洛阳空竹协会11名优秀社会体育指导员及编导人员，克服时间紧、任务重、天气炎热等困难，认真排练，精心录制。参赛视频中，队员们身着靓丽的演出服，体态轻盈，动作娴熟流畅，炫酷招式变化多端，扣人心弦，彰显出一派古香古色，欢乐祥和的神都风韵。

　　作为国家级非物质文化遗产，抖空竹是我国历史悠久的民间体育项目，集健身、娱乐、观赏、竞技于一体，深受广大群众的喜爱与关注。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 孙晓宁 文/图/视频)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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