洛阳启动第二批市级产业研究院申报

10日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日启动第二批市级产业研究院申报，旨在进一步聚焦优势产业、风口产业和重点产业集群发展需求，通过打造体系化、任务型、开放式的创新联合体，加速推动全市产业链、创新链深度融合。

10日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日启动第二批市级产业研究院申报，旨在进一步聚焦优势产业、风口产业和重点产业集群发展需求，通过打造体系化、任务型、开放式的创新联合体，加速推动全市产业链、创新链深度融合。

根据申报要求，此次市级产业研究院将重点从新能源电池、电子化工材料、光电元器件等十大产业集群，以及先进装备制造、新材料、储能与氢能、大数据与智能机器人等洛阳主导产业、未来产业中遴选，原则上在每个产业领域组建1家产业研究院。

产业研究院牵头单位注册地须在洛阳，原则上应为相关行业、领域的龙头(骨干)企业，上年度营业收入不低于1亿元，包括但不限于制造业单项冠军企业、国家专精特新“小巨人”企业、河南省头雁企业，且具备整合行业科研院所、产业链上下游企业等领域创新资源的能力。牵头单位原则上还应为高新技术企业，建有市级及以上创新平台，在与高校开展产学研合作方面有突出成绩，近3年内有承担并较好完成市级及以上重点研发项目的经验，或牵头完成的项目获得技术发明奖、科学技术进步奖等。

此外，牵头单位还需在近3年内持续保持较高水平研发投入，拥有拟建产业研究院方向领域的有效发明专利授权、软件著作权或其他知识产权，具有开展研发所必需的基础设施、仪器装备及人员队伍等。

作为全省首个开展市级产业研究院组建工作的地市，洛阳参照省产业研究院建设形式，目前已在光电元器件、电子化工材料、催化材料等领域成功组建首批10家市级产业研究院。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 黄豫 杨蒙蒙)