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扫码听讲解、扫壁画听故事、穿越玩剧本杀……老城区东南隅街道的数字街巷“三步走”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 18:52

　　手机扫一扫墙上的雕塑，就能读故事，甚至能观看主题视频……10日，在洛阳市老城区刚刚改造提升的大中街上，一部手机成了游客参观游览、品味文化的新途径。

　　位于老城区东南隅街道的大中街，是连接老城十字街、洛邑古城等景区的重要通道，历史文化资源十分厚重。

　　“去年以来，按照洛阳市委打造青年友好型城市、沉浸式文旅目的地建设等部署要求，东南隅街道在大中街改造提升中，创新改造提升理念，通过微改造的方式，探索打造数字街巷，营造更多青年人喜欢的可感知、可参与的场景，成为游客感受老城街区韵味的网红打卡地。”老城区东南隅街道相关负责人介绍，在数字街巷建设中，他们逐渐探索、逐步深化，推动“老城记忆·数字街巷”城市提质项目实现了“三步走”。

　　数字街巷的第一步，首先是街巷各类资源数字化。

　　结合近年文旅产业发展新趋势和游客新需求，该办事处与辖区内一批青年企业家合作，探索打造数字街巷和全域旅游新模式，对辖区内的街巷布局、历史文化故事等资源进行数字化梳理，推出“老城记忆数字化文化服务平台”。

　　去年年底，东南隅街道辖区的大中街、御路街、民主街等41条历史文化街巷导览路牌上都设置了二维码，游客只要扫码，就能在线享受讲解服务。这就是数字街巷的1.0版。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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