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提醒！10日至12日，洛阳车管一分所一号大厅进行升级搬迁
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警微信公众号 2022.08.10 17:02

　　据“洛阳交警”微信公众号今日消息：8月10日至12日，洛阳车管一分所一号大厅将进行升级搬迁。需要办理相关业务的市民朋友注意不要跑空！

车管一分所升级搬迁公告

　　为进一步改善群众办事环境，优化服务流程，更好地为群众提供服务，车管一分所一号大厅将在2022年8月10日至2022年8月12日进行升级搬迁，现告知如下：

　　1、搬迁期间大车业务请到洛阳市舜通机动车登记服务站办理。

　　2、车辆转入业务可在车管一分所二号厅或心达二手车交易市场办理，号牌领取仍在车管一分所。

　　3、搬迁完毕恢复业务后，第一时间发布通知，在此期间给广大车主朋友带来不便，敬请谅解。

　　搬迁升级期间，广大车主朋友如有问题可拨打车管所一分所咨询电话：69911866。

　　洛阳市心达二手车交易市场咨询电话：65797155，地址：车管一分所对面王城大道25号心达二手车交易市场。

　　洛阳市舜通机动车登记服务站咨询电话：63205198，地址：洛阳市高新区孙白路瀛洲科技园3号(舜通物流园)

　　洛阳市公安局交通警察支队

　　2022年8月9日
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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