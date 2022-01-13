8月13日，2022年中国场地自行车联赛将在洛阳开赛

9日，记者从洛阳市体育局获悉，2022年中国场地自行车联赛(第一站、第二站)比赛将于8月13日在洛阳市体育中心自行车馆拉开战幕。

9日，记者从洛阳市体育局获悉，2022年中国场地自行车联赛(第一站、第二站)比赛将于8月13日在洛阳市体育中心自行车馆拉开战幕。 9日，记者从洛阳市体育局获悉，2022年中国场地自行车联赛(第一站、第二站)比赛将于8月13日在洛阳市体育中心自行车馆拉开战幕。 本次比赛由中国自行车运动协会、河南省体育局、洛阳市人民政府主办，河南省田径自行车运动中心、河南省自行车运动协会、洛阳市体育局承办，分为两个阶段举行。其中，第一站比赛时间为8月13日—17日；第二站比赛时间为8月21日—25日。 比赛分男子、女子两个组别，每组别均设争先赛、计时赛、个人追逐赛、凯林赛、麦迪逊赛、全能赛、团体追逐赛、团体竞速赛等9个项目。 来自北京、天津、上海、辽宁、山东、广东、香港等17个省、直辖市、特别行政区的18支代表队近260名选手参加比赛。 场地自行车赛是河南省优势项目。东京奥运会中国代表团场地自行车选手中，有两名来自洛阳，其中登场参赛的鲍珊菊夺得洛阳历史上首枚奥运金牌。去年9月，在洛阳市体育中心自行车馆举行的第十四届全运会场地自行车比赛上，河南自行车队在全部13个项目上，一共获得4金2银3铜的骄人战绩，创下近16年来全运会最好成绩。 按照疫情防控要求，本次比赛不对观众开放，广大自行车爱好者可通过洛阳网、掌上洛阳客户端等关注比赛信息。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 沈鸿灿）