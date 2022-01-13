聚焦产业发展 凝聚洛阳力量

全市产业发展观摩推进会召开后，全市上下坚持以创新引领发展，下更大功夫抓产业发展，为重振洛阳辉煌筑牢产业根基的氛围更加浓郁。

全市产业发展观摩推进会召开后，全市上下坚持以创新引领发展，下更大功夫抓产业发展，为重振洛阳辉煌筑牢产业根基的氛围更加浓郁。 全市产业发展观摩推进会召开后，全市上下坚持以创新引领发展，下更大功夫抓产业发展，为重振洛阳辉煌筑牢产业根基的氛围更加浓郁。 市总工会针对新就业形态劳动者权益保障工作，实施了加速“请进门”、建好“暖心家”、撑起“维权伞”等系列举措，让新就业形态劳动者在洛阳留得住、干得好、有奔头； 洛阳国宏投资控股集团有限公司上半年顺利实现“时间任务双过半”，营业收入同比增长近80%，净利润同比增长近30%； 普莱柯生物工程股份有限公司上半年牵头组建河南省动物疫苗与药品产业研究院，非公开发行股票的申请顺利通过证监会审核； …… 市工信局相关负责人介绍，眼下，全市上下大抓产业发展，一大批企业正瞄准十大产业集群，推动传统产业向风口产业转型升级。 为全面呈现全市上下聚焦产业发展、助推重振洛阳辉煌的生动实践，市文明办、市发改委、市工信局、市生态环境局、洛阳日报报业集团拟共同编纂《以创新引领发展 凝聚2022洛阳力量》大型画册，并统筹使用洛报集团全媒体资源，综合运用文图报道、视频制作、新媒体平台发布等多样化手段，进行广泛传播，展示全市相关行业和企业以创新引领发展，以文明创建为助力，在产业发展、科技攻关、创新创业、青年友好型城市建设和环保“双创”等领域踔厉奋发、勇毅前行，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开的壮美画卷！ 画册入编联系电话：18538860088(刘老师)、19838975267(肖老师)。 （洛报融媒·洛阳网记者 刘可可）