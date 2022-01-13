押运员单枪匹马携9公斤黄金乘火车 铁路民警接力护送

“旅客出行时，贵重物品一定要贴身存放，谨防被盗窃或遗失。如果有需要，可向警方求助。”10日，提起几天前护送押运员携带9公斤黄金乘火车的事，洛阳站派出所执勤四组警长徐明说。

“旅客出行时，贵重物品一定要贴身存放，谨防被盗窃或遗失。如果有需要，可向警方求助。”10日，提起几天前护送押运员携带9公斤黄金乘火车的事，洛阳站派出所执勤四组警长徐明说。

事情要从8月4日下午说起，16时前后，徐明正在洛阳站进站口巡逻，一名男子拉着行李跑来求助：“警察同志，你能不能帮帮我，我这行李中装的都是黄金，担心候车时不安全。”徐明立即安抚他不要紧张。

随后，徐明将男子带到公安接待室了解具体情况。经了解，该男子是外省一家金融公司的一名押运员，负责押运黄金，他还提供了相关证明材料。

男子告诉徐明，他从外省乘车押运10公斤黄金到洛阳，给洛阳某银行留下1公斤黄金后，剩下的9公斤黄金要转乘火车押运到山西省太原市的相关银行，由于黄金较重且价值300余万元，他孤身一人怕被不法分子盯上，于是寻求民警帮助。

徐明让对方在公安接待室里安心候车，等车到站后，再安排民警将其护送到火车上。

当日17时30分许，徐明和辅警将男子及其携带的9公斤黄金安全护送到列车门口，并与列车上的乘警办理对接，告诉乘警在车上要时刻关注这名男子的安全。

8月5日上午，徐明与押运员联系得知，人已安全到达目的地。押运员说，9公斤黄金已经安全送至银行，他非常感谢民警的接力护送。

“我为群众办实事，保护群众的人身财产不受侵犯是我们警察的责任和义务。”洛阳站派出所政委杨杰说，他想借此提醒广大旅客，在乘车时一定要妥善保管自身的行李物品，如携带贵重物品，可向警方求助看护。广大旅客捡到他人遗失的物品后，要尽快交还失主或者交给车站工作人员；若将他人物品非法据为己有，将承担相应的法律责任。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 赵成喜)（警方供图）