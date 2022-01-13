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高温持续“烤”验 洛阳电力人坚守一线保供电
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 15:19

　　进入八月，洛阳市气温仍居高不下，为保障设备安全，电力稳定供应，电力人坚守一线，确保市民清凉度夏。连日来，国网洛阳供电公司持续开展高温大负荷设备特巡特护，强化设备精益运维管理，落实落细高温期间优质服务举措。

　　实时“体检”，预防电力设备“中暑”

　　“拖112间隔带电检测完成，未发现异常。”近日，室外温度逼近40℃，室内更是犹如“桑拿房”，洛阳供电公司带电检测员工克服高温，对110千伏拖厂变全站一次设备开展带电检测，全方位检查设备运行状况，确保设备安全可靠运行。

　　为实时掌握电力设备设施在高温条件下的绝缘情况，检测人员选择每天早上到下午最热的时段，通过专业检测仪器在设备带电运行时获取其健康状态评价，以便发现设备隐患及时治理，通常需要在高温环境中连续工作5到6个小时。

　　“每次站内站外检测一遍，就像蒸了一次桑拿，但是为了确保设备安全可靠运行，能让市民在家放心吹上空调，这桑拿一百次我都愿意”检测工作负责人说。

　　自7月以来，国网洛阳供电公司强化精益运维管理，针对重要客户、民生用电涉及的变电站、配电室进行多轮次巡视巡查，全力保障高温大负荷期间设备安全。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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