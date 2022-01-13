300位老人舞太极！洛阳举行“全民健身日”老年人健身展示活动【视频】

10日，2022年“全民健身日”洛阳市老年人健身展示活动在西工体育场举行。活动现场，300位老年人展示了刚柔相济的太极拳、太极扇，充分彰显了洛阳老年人的风采。

10日，2022年“全民健身日”洛阳市老年人健身展示活动在西工体育场举行。活动现场，300位老年人展示了刚柔相济的太极拳、太极扇，充分彰显了洛阳老年人的风采。

本次活动由洛阳市老年人体育协会主办，旨在动员更多的老年人参与体育健身，增强健身意识，养成健身习惯，增强体质、增进健康。活动主办方介绍，太极拳在洛阳有着雄厚的群众基础，常年坚持太极拳运动的中老年人有3万余人，自中国老年体育协会开展全国老年太极拳健身推广大联动展示活动以来，洛阳市老年体协已经连续三年被评为优秀组织奖。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频 通讯员 王辉)