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推进乡贤返乡创业 助力乡村产业振兴 ——“河洛红瓤”品牌发布会今日举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.08.10 11:39

　　8月10日，由民革河南省委会主办，宜阳县人民政府、民革洛阳市委会、河南省电子商务协会、河南科技大学甘薯产业研究院和宜阳县高村镇人民政府联合承办的“推进乡贤返乡创业助力乡村产业振兴——‘河洛红瓤’品牌发布会”在洛阳市宜阳县高村镇国家级烟叶产业综合体举行。

　　此次活动旨在贯彻落实习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要讲话精神，深入落实河南省第十一次党代会关于实施乡村振兴战略的部署要求，发挥民革组织在“三农”领域的人才资源优势，联合高校、行业协会助力乡村特色产业发展、带动农户增收，营造返乡入乡创业的浓厚氛围。

　　高村镇是宜阳县农业大镇，秉持“小康不小康，关键看老乡”的原则，吸引乡贤返乡创业，高标准建成烟叶连片3500亩，与河科大甘薯产业研究院合作，探索实施“烟薯间轮作”新模式，成功培育出“河洛天香”烟叶和“河洛红瓤”红薯品牌，取得了良好的市场反馈及经济效益，有效带动产业转型升级，群众家门口就业增收，助力乡村振兴。

　　发布会上，民革河南省委会主委张弓、洛阳市政协副主席、民革洛阳市委会主委程相朝、中国作物学会甘薯专业委员会理事长马代夫、河南科技大学副校长李友军、宜阳县委常委组织部长刘碧辉分别发表讲话。

　　活动现场，“民革省委会助力高村镇乡村振兴发展”捐赠仪式同步举行，为高村镇农村电商平台项目定向捐赠电商设备一套，支持项目建设。同时，确立高村镇为“民革河南省委会助力乡村振兴实践基地”，并现场举行揭牌仪式，对“河洛红瓤”品牌正式启用。

　　随后，在“河洛红瓤”精品红薯品鉴推介活动上，与会人员对高村镇烟叶综合体及“河洛红瓤”红薯生产模式、产品特点进行深入了解，并现场品尝精品红薯。

　　高村镇镇长冯信光代表高村镇分别与河南省电子商务协会、洛阳职业技术学院、洛阳科技职业学院、各电商渠道公司签订“电商发展三方合作协议”。与会人员现场参观电商平台直播销售、短视频推广活动。

　　活动结束后，民革河南省委及市县领导到王莽梅谷进行调研。(洛报融媒·洛阳网见习记者 史佳于 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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