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洛阳科技馆上新了！趁着假期快带娃来耍吧【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 11:43

　　火箭是如何发射的？龙卷风是怎样形成的？地震来临时是怎样的感受？日前，洛阳市科技馆完成了布展更新，新上12件展品，趁着假期快带娃到这里探究更多科学奥秘吧。

　　10日上午，记者来到洛阳市科技馆，只见二楼展厅的“火箭发射台”最受欢迎。随着倒计时指令发出，发射平台变换位置，火箭腾空而起，1分多钟的发射全过程更加直观地向青少年展示了“筑梦航天”的大国实力。

　　在旁边的“龙卷风”展台，大家可以通过视频了解龙卷风的分类、等级以及生成的原理。按下按钮后，一台两米多高的机器就能自下而上产生螺旋气体，形成自然界威力巨大的龙卷风。

　　还有新上的音乐特斯拉、地震小屋、三维滚动环等各类展品，可以带领青少年探究电磁、光影、力与运动、声学等科学奥秘。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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