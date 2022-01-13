洛阳出台新规定！新建与已有社区卫生服务中心距离将不小于1000米

记者从市自然资源和规划局获悉，我市针对公共服务设施规划管理出台多项技术规定，进一步优化公共服务设施配套建设，着力打造绿色、智慧社区。

记者从市自然资源和规划局获悉，我市针对公共服务设施规划管理出台多项技术规定，进一步优化公共服务设施配套建设，着力打造绿色、智慧社区。

公共服务设施按使用功能可划分为教育设施、医疗卫生设施、文化设施、体育设施、养老托育设施、社区服务设施、市政公用设施和行政管理设施等。

此次我市通过出台相关规划管理技术规定，明确采用集中与分散相结合的布局方式，对市、区、居住区等各级区域公共服务设施配建分别制定标准和要求。

根据规定，公共服务设施配置将坚持集约、节约用地原则。对于图书馆、会展中心、展览馆、博物馆、青少年活动中心、老年人活动中心等，将结合市、区级城市中心或次中心集中布局，逐步形成区域文化中心。

为做好城市居民医疗保障服务，未来，新建社区卫生服务中心与已有社区卫生服务中心的距离将不小于1000米。此外，我市还将构建以市养老服务中心为管理服务核心，街道综合养老服务中心、社区养老服务中心、居民小区养老服务站为服务阵地，家庭养老床位为服务重点的五级养老服务体系，并按照人均用地不少于0.2平方米的标准，分区分级规划设置基本养老服务设施，全方位提高养老服务质量。

根据部署，未来的农贸市场将设在运输车辆易进出地块，当与其他公建结合配置时，将设立独立出入口。新建住宅小区将同步规划建设生活垃圾收集点，采用分类收集的方式，放置垃圾容器或建造垃圾容器间，服务半径不大于70米。

为进一步打造绿色宜居的社区环境，我市对居住区公共绿地规模作出详细规定，明确五分钟生活圈和十分钟生活圈内居民公共绿地每人不少于1平方米，且最小规模分别为0.4公顷和1公顷，十五分钟生活圈内居民公共绿地每人不少于2平方米，最小规模为5公顷。

根据城市规划，未来的公共服务设施将进一步贴合居民需求，结合新技术发展特点，从基础设施、社区综合服务平台、社区治理与公共服务、建设和运营等方面着手，共同打造智慧社区，全方位提升居民生活质量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁)