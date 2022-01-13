最新全省媒体公号矩阵影响力排行榜公布 洛阳日报社位居全省第二

昨日，记者从省委网信办获悉，7月全省媒体公号矩阵影响力排行榜公布，洛阳日报社位居全省第二，在18个省辖市中排名第一！

昨日，记者从省委网信办获悉，7月全省媒体公号矩阵影响力排行榜公布，洛阳日报社位居全省第二，在18个省辖市中排名第一！

全省媒体公号矩阵影响力排行榜主要以省、市级主要新闻媒体及各县(市)融媒体中心主办的微信、微博账号传播指数及矩阵联动度进行综合排名，包含微信阅读、点赞、在看等14个数据，微博粉丝数、转发数、评论数等9个数据，以及微博、微信平台原创文章互相转载情况等，共164家省、市媒体及县级融媒体中心参与其中。7月，洛阳日报社以矩阵综合影响力指数614的成绩位居全省第二，稳居影响力第一方阵。

近年，洛阳日报社坚持“移动端、视频化、交互性”的传播理念，加快推进媒体深度融合发展，目前“报、网、端、微、屏”全媒体平台综合覆盖受众超过2200万，其中互联网新媒体受众占比超过95%，百万级以上粉丝平台达到6个：洛阳网(PC端和手机端)注册用户数超500万，洛阳网微信公众号粉丝数190万，洛阳网抖音号粉丝数346万，洛阳网快手号粉丝数151万，“掌上洛阳”客户端下载量140万，“洛视频”抖音号粉丝数256万，全媒体传播新格局更加凸显。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)