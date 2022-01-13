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洛阳市政协党组（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:37

　　昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

　　会议传达学习了习近平总书记在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班上的重要讲话精神；在中央统战工作会议上的重要讲话精神；在中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作，审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》时的重要讲话精神等。会议听取了市政协机关2022年上半年党的建设、党风廉政建设、意识形态工作情况汇报，研究安排下一步工作。

　　会议强调，要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神特别是在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话精神作为当前首要政治任务，将《习近平谈治国理政》第四卷纳入理论学习中心组集体学习计划，自觉用讲话精神统一思想和行动，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要紧紧围绕市委中心大局协商议政，聚焦“三项重点工作”，紧扣政协年度协商工作计划落实，持续提升建言资政水平。要切实履行好新时代人民政协促进中华儿女大团结的历史责任，高扬政治引领“主旋律”，画好凝聚共识“同心圆”，扩大团结民主“朋友圈”，切实汇聚起加快建强副中心、形成增长极的磅礴力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　会议还研究了市政协8月重点工作安排等。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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