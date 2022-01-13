在何种情况下启动暴雨橙色预警？如何应对？

在何种情况下启动暴雨橙色预警？如何应对？

8日，我市主城区及多个县区发布暴雨橙色预警。那么，在何种情况下会启动暴雨橙色预警？如何应对？

暴雨预警信号分4级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。在3小时内本地降雨量将超过50毫米，或者已超过50毫米，且降雨将持续的情况下，将启动暴雨橙色预警。

防御指南：

城市各社区要在各小区固定和醒目位置张贴本指南，并在小区出入口处告知民众；农村要通过大喇叭及时告知村民，请大家保持高度警惕，注意安全。

学生可延迟上学，学校可延迟放学，上学、放学途中的学生应当就近到安全场所暂避，确保安全。

民众应尽量避免外出，驾驶人员要注意防汛警示标志，尽量绕开积水路段及下沉式立交桥，避免穿越水浸道路。

户外作业人员须暂停活动，旅游景点须暂停售票，相关单位要切断低洼地带有危险的室外电源。

城市地下商场、地下车库及低洼易涝区、山区地质灾害点等危险区域的车辆要及时出库，人员要做好撤离准备。

其他应对措施同暴雨黄色预警信号。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理）