洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

嵩县饭坡镇以“三色评定”助推“五星”支部创建
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:32

　　争先创优意识强是“红色先锋”，工作落实一般是“蓝色卫士”，工作推进不力是“黄色躺平”……近日，记者从嵩县饭坡镇获悉，该镇出台“五星创建三色评定”村干部绩效管理办法，助推“五星”支部创建。

　　“红、蓝、黄分别代表表扬、提醒和警告。”按照管理办法，该镇通过村级自评、镇党政班子联席会议，对照创星目标和创星任务，综合德、能、勤、绩等方面，对各村(社区)“两委”及监委干部进行评定，评定结果作为资金奖补、典型推荐、评比表彰等的重要依据。

　　“以前只要完成上级交代的工作就行，报酬一分不少，现在不仅要完成任务，还要干好。”饭坡镇沙坡村党支部书记王保旗表示，如今，在“五星创建三色评定”村干部绩效管理的激励下，饭坡镇各村干部干事创业热情高涨。沙坡村积极发展养牛产业，结合散户合作和集体养殖两种方式，采用“合作社+农户”模式，建设规模200余头的“托牛所”。洛沟村建设龙鳞坝、龙湖坝、龙晟桥、如意湖水系景观，美化、绿化30余户乡村宅院，全面实施污水管网改造，人居环境焕然一新。饭坡村回填2000多平方米低洼荒地，铺设1000米长标准化休闲乐道，建成多功能新时代文明实践广场。

　　饭坡镇相关负责人表示，“三色评定”不仅成功破解了基层干部“干好干差一个样”、干事创业激情不足等难题，也从制度上规范了村级干部管理，有力推动了“五星”支部创建走深走实。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 邱明 通讯员 赵明辰 贾浩)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
        瀍水幽幽，邙岭绵绵。位于孟津区小浪底镇东南瀍河岸边，有一座文明的古村落——班沟村。村中有班家古寨、班...
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
    		•
    		 
    新闻排行
  • 祝贺！鲍珊菊、郭裕芳双双保研北京体...
  • 600万元体育健身优惠券来啦！8月11日...
  • 洛阳能否开放人防避暑纳凉点？市人防...
  • 点亮“夜经济”！洛阳29个夜市等你来
  • 江凌调研龙门实验室建设运营工作
  • 幸福河边诗意栖居！洛阳加快河湖水系...
  • 今夜24时起国内油价下调 加满一箱92...
  • 偃师区缑氏镇：葡萄种植专业社 示范引...
  • 洛阳市文物考古研究院招募志愿者
  • 施工改造！隋唐城遗址植物园西大门11...
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    漫游随唐遗址公园

    给视觉一点清凉

    夏日荷塘美景

    凉爽的天河大峡谷
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605