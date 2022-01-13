嵩县饭坡镇以“三色评定”助推“五星”支部创建

争先创优意识强是“红色先锋”，工作落实一般是“蓝色卫士”，工作推进不力是“黄色躺平”……近日，记者从嵩县饭坡镇获悉，该镇出台“五星创建三色评定”村干部绩效管理办法，助推“五星”支部创建。

争先创优意识强是“红色先锋”，工作落实一般是“蓝色卫士”，工作推进不力是“黄色躺平”……近日，记者从嵩县饭坡镇获悉，该镇出台“五星创建三色评定”村干部绩效管理办法，助推“五星”支部创建。

“红、蓝、黄分别代表表扬、提醒和警告。”按照管理办法，该镇通过村级自评、镇党政班子联席会议，对照创星目标和创星任务，综合德、能、勤、绩等方面，对各村(社区)“两委”及监委干部进行评定，评定结果作为资金奖补、典型推荐、评比表彰等的重要依据。

“以前只要完成上级交代的工作就行，报酬一分不少，现在不仅要完成任务，还要干好。”饭坡镇沙坡村党支部书记王保旗表示，如今，在“五星创建三色评定”村干部绩效管理的激励下，饭坡镇各村干部干事创业热情高涨。沙坡村积极发展养牛产业，结合散户合作和集体养殖两种方式，采用“合作社+农户”模式，建设规模200余头的“托牛所”。洛沟村建设龙鳞坝、龙湖坝、龙晟桥、如意湖水系景观，美化、绿化30余户乡村宅院，全面实施污水管网改造，人居环境焕然一新。饭坡村回填2000多平方米低洼荒地，铺设1000米长标准化休闲乐道，建成多功能新时代文明实践广场。

饭坡镇相关负责人表示，“三色评定”不仅成功破解了基层干部“干好干差一个样”、干事创业激情不足等难题，也从制度上规范了村级干部管理，有力推动了“五星”支部创建走深走实。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 邱明 通讯员 赵明辰 贾浩)