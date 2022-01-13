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继子们齐尽孝，涧西区85岁老太太乐享晚年

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:34
尤建曾（左）给母亲杨秀英喂水

　　俗话说“家有一老，如有一宝”，涧西区85岁的杨秀英老太太就被全家人宠成了宝。老人家住工农街道尤西社区，三名继子都过了花甲之年。在邻居们眼里，他们虽无血缘，却胜似至亲。

　　“她的养育之恩，我们永远感激”

　　当记者见到杨秀英老人时，她正斜靠在躺椅上，二儿子尤建曾把碗里的葡萄剥去皮，一颗颗地喂进她口中。

　　“母亲害了场大病，瘦了十几斤，最近才调养过来，全家人变着样儿给她做好吃的。”尤建曾今年65岁，在4个儿子中排行老二，90岁的老父亲和85岁的老母亲如今跟他一起生活。

　　尤建曾的生母去世早，9岁那年，杨秀英改嫁到尤家，成了兄弟三人的继母。“那一年，大哥尤孟曾14岁，三弟尤荣曾6岁，是母亲含辛茹苦把我们拉扯成人。”尤建曾说。

　　尤建曾的父亲早年从事铁路工程建设，一年在家不超过20天，杨秀英一肩扛起养育孩子们的重担。当小儿子尤武曾出世后，喂饱孩子们就成了全家的头等大事。

　　“母亲每天凌晨2点起床，拉着架子车一路往东走，要抢在保洁员之前，赶到各大厂矿的家属区收生活垃圾，回来交给村大队沤肥。”三儿子尤荣曾回忆说，往返一趟需要六七个小时，徒步15公里。那时候，收一车垃圾能记9个工分，可为家里多换些粮食。

　　收垃圾，种地，到集市上买便宜的红薯、玉米、菜叶，赶回家给孩子们做饭，杨秀英忙碌的生活一晃就是十几年。

　　日子一天天变好，孩子们也都长大成人，可杨秀英依然忙碌，陆续把6个孙女、孙子拉扯大，70多岁时还到北京照看重孙子。

　　“母亲把我们当成亲生孩子，她的养育之恩，我们永远感激。”尤建曾说。

　　“儿子多且孝顺，老太太真有福”

　　“母亲勤劳、要强，80岁的时候还要自己下厨，不让我们插手。”尤武曾说，不过儿孙们总是想方设法尽孝心。杨秀英喜欢散步，他们就每天陪着前往社区健身广场锻炼，或者带着老人外出旅游。

　　今年年初，身子一向硬朗的杨秀英胃口不好，日渐消瘦，被确诊患上了严重的胃部疾病，必须住院接受治疗。

　　“全家总动员，分工协作。”70岁的大哥尤孟曾负责在家照顾老父亲的生活起居，尤建曾夫妇和几个弟弟、侄子、侄女日夜守在医院。

　　老太太术后痰多，尤建曾就跑遍各大医院药房，找来特效药；老人爱干净，儿子、儿媳们就每天给她擦拭身体；术后吃不了酸、辣、咸的食物，儿子们就从自家菜园采摘新鲜蔬菜，用排骨、山药、胡萝卜、香菇等精心炖制软烂可口的食物，确保每天菜品不重样儿……

　　“每天三四个家属陪护，病友都夸赞‘儿子多且孝顺，老太太真有福’。”大孙女尤慧在北京工作，前一段专门请假回来照顾奶奶。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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