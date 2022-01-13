潘荣玉：我得承担起照顾家庭的责任

“我想上本科，将来找一份好工作，让父母过上好日子！”家住栾川县重渡沟管委会街上村的潘荣玉坚定地说。

“我想上本科，将来找一份好工作，让父母过上好日子！”家住栾川县重渡沟管委会街上村的潘荣玉坚定地说。

潘荣玉 （受访者供图）

今年是潘荣玉第二次参加高考，由于去年遗憾未被本科高校录取，她顶着压力选择了复读。“我家孩子非常懂事，复读的学费都是她自己暑假打工赚的。”潘荣玉的母亲仝小芹自豪地说。

经过一年的高压学习，潘荣玉被新乡学院录取。潘荣玉考上本科，一家人都很高兴，但8000元的学费让一家人犯了难。

潘荣玉家有7口人，弟弟、妹妹年幼，奶奶身体不好，需要长年吃药。3年前，她的爷爷不慎摔倒，膝盖粉碎性骨折，住院治疗花掉了家中大部分积蓄。她的母亲右手残疾，无法从事精细工作，家中收入主要依靠父亲打零工，但两年前，父亲在外出务工时受伤，右腿骨折，无法再从事重体力劳动，只能回家务农。

“我是家里年龄最大的孩子，所以得承担起照顾家庭的责任。”潘荣玉说，在完成自己的功课之余，她还会帮助父母照顾弟弟、妹妹，给他们做饭，辅导他们写作业。

潘荣玉家曾是建档立卡的贫困户，受惠于各级政府的扶贫政策，已成功摘掉了贫困户的帽子。对此，潘荣玉心怀感恩。去年，新乡卫辉遭遇洪水，潘荣玉从自己的生活费里拿出一部分，捐给受灾群众。今年，在疫情防控期间，她积极参与志愿活动，为家乡防控贡献力量。

“我坚信知识能改变命运，希望通过努力，将来能让家人过上更好的生活。”潘荣玉说，感谢晚报的阳光助学活动助她圆大学梦，她打算在大学期间通过勤工俭学赚取生活费，同时多参与公益活动，回报社会。

希望有更多的爱心人士和团体能帮助潘荣玉及像潘荣玉一样的寒门励志学子。爱和温暖仍在继续，无论是寒门励志学子，还是想献爱心的企事业单位或个人，都可拨打65156002、65156112、13838868975(任老师)联系我们。（洛报融媒·洛阳网记者 毛凤 实习生 王焕迪 白晓晔 陈言真）

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