洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

潘荣玉：我得承担起照顾家庭的责任
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:32

 

　　“我想上本科，将来找一份好工作，让父母过上好日子！”家住栾川县重渡沟管委会街上村的潘荣玉坚定地说。

潘荣玉 （受访者供图）

　　今年是潘荣玉第二次参加高考，由于去年遗憾未被本科高校录取，她顶着压力选择了复读。“我家孩子非常懂事，复读的学费都是她自己暑假打工赚的。”潘荣玉的母亲仝小芹自豪地说。

　　经过一年的高压学习，潘荣玉被新乡学院录取。潘荣玉考上本科，一家人都很高兴，但8000元的学费让一家人犯了难。

　　潘荣玉家有7口人，弟弟、妹妹年幼，奶奶身体不好，需要长年吃药。3年前，她的爷爷不慎摔倒，膝盖粉碎性骨折，住院治疗花掉了家中大部分积蓄。她的母亲右手残疾，无法从事精细工作，家中收入主要依靠父亲打零工，但两年前，父亲在外出务工时受伤，右腿骨折，无法再从事重体力劳动，只能回家务农。

　　“我是家里年龄最大的孩子，所以得承担起照顾家庭的责任。”潘荣玉说，在完成自己的功课之余，她还会帮助父母照顾弟弟、妹妹，给他们做饭，辅导他们写作业。

　　潘荣玉家曾是建档立卡的贫困户，受惠于各级政府的扶贫政策，已成功摘掉了贫困户的帽子。对此，潘荣玉心怀感恩。去年，新乡卫辉遭遇洪水，潘荣玉从自己的生活费里拿出一部分，捐给受灾群众。今年，在疫情防控期间，她积极参与志愿活动，为家乡防控贡献力量。

　　“我坚信知识能改变命运，希望通过努力，将来能让家人过上更好的生活。”潘荣玉说，感谢晚报的阳光助学活动助她圆大学梦，她打算在大学期间通过勤工俭学赚取生活费，同时多参与公益活动，回报社会。

　　希望有更多的爱心人士和团体能帮助潘荣玉及像潘荣玉一样的寒门励志学子。爱和温暖仍在继续，无论是寒门励志学子，还是想献爱心的企事业单位或个人，都可拨打65156002、65156112、13838868975(任老师)联系我们。（洛报融媒·洛阳网记者 毛凤 实习生 王焕迪 白晓晔 陈言真）

扫码下载2022阳光助学申请表

　　爱心人士和爱心单位捐款途径：

　　户名：洛阳市洛报爱心帮扶中心

　　账号：4138 9999 1010 0030 0540 5

　　开户行：交通银行洛阳分行营业部
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
        瀍水幽幽，邙岭绵绵。位于孟津区小浪底镇东南瀍河岸边，有一座文明的古村落——班沟村。村中有班家古寨、班...
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
    		•
    		 
    新闻排行
  • 祝贺！鲍珊菊、郭裕芳双双保研北京体...
  • 600万元体育健身优惠券来啦！8月11日...
  • 洛阳能否开放人防避暑纳凉点？市人防...
  • 点亮“夜经济”！洛阳29个夜市等你来
  • 江凌调研龙门实验室建设运营工作
  • 幸福河边诗意栖居！洛阳加快河湖水系...
  • 今夜24时起国内油价下调 加满一箱92...
  • 偃师区缑氏镇：葡萄种植专业社 示范引...
  • 洛阳市文物考古研究院招募志愿者
  • 施工改造！隋唐城遗址植物园西大门11...
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    漫游随唐遗址公园

    给视觉一点清凉

    夏日荷塘美景

    凉爽的天河大峡谷
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605