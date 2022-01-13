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“思想工作一刻也不能放松”（大力学习弘扬焦裕禄精神——纪念焦裕禄同志诞辰100周年）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:32

焦裕禄（左二）与干部职工交流、谈心后合影 （资料图片）

　　1959年1月，焦裕禄被洛矿党委任命为厂生产调度科科长。

　　在焦裕禄看来，一个好的调度人员，首先必须学会“调度”思想，真正做到既是调度员又是宣传员、技术员。只抓生产不抓思想，是亏本生意，抓好思想带动生产，则是纲举目张。他常说：“人是最宝贵的。不了解人，不首先做好人的工作，其他工作就会走进死胡同。”

　　初到生产调度科时，焦裕禄发现不少人背着思想包袱，认为干调度是上压下顶两头受气，出力不讨好，还有的人认为干调度是整天跑腿，学不到技术，搞不出名堂。

　　一天晚上，焦裕禄来到调度组组长刘玉莹家里。他对刘玉莹说：“老刘呀，你搞生产调度这么多年了，最深的感受是什么？”

　　“干咱这一行，嘴要能说，腿要能跑，心里还要常常惦记着生产计划、零件毛坯、开会调度，还得……”

　　“为什么调度工作这么忙乱呢？”

　　“工厂调度是指挥全盘生产的枢纽。这儿找你要人，那儿找你要料。今天这个车间吵着完不成计划，明天那个车间嚷嚷着上道工序影响了他们的计划执行。天天就像打仗一样，怎能不忙乱？”刘玉莹忍不住发着牢骚。

　　“就没法解决这个问题吗？”

　　“那有啥办法？调度的工作性质就是这样。我也巴不得能有个好办法哩！”

　　“我虽然初来，但仔细看了下咱们的工作，我觉得忙乱的问题可以解决。”

　　刘玉莹急忙问道：“那你说咋解决？”

　　“我认为越是生产繁忙，咱们管生产的，就越不能光靠下调度命令。依我看，要调度好生产，得先‘调度’人的思想。”

　　焦裕禄抓住了关键问题，决心先把人的思想“调度”好。之后，他常常到党员、团员家里去，到生活困难的职工家里去，到生病的同事家里去，到思想上有包袱的同志家里去，与他们促膝谈心。他还接连召开党员会、团员青年会，以自己的经历启发大家，以英雄烈士的事迹教育大家。他这种耐心细致的工作方式感动了很多人。渐渐地，大家不再认为在调度科工作是个倒霉的差事了，相反都以能跟着焦裕禄工作为荣。

　　后来，在离开洛矿的前夕，焦裕禄拉着刘玉莹的手说：“老刘，我走了，更重的担子交给你了。我没有什么好送的，就把这两本《红旗》杂志送给你吧。要记住，思想工作一刻也不能放松。希望大家好好学习党的理论知识，完成好党交给的任务！”(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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