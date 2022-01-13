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什么叫慈善募捐？怎样开展公开募捐？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:25

　　什么叫慈善募捐？怎样开展公开募捐？

　　慈善募捐是指慈善组织基于慈善宗旨募集财产的活动。慈善募捐，包括面向社会公众的公开募捐和面向特定对象的定向募捐。慈善组织开展公开募捐，应当取得公开募捐资格。依法登记满二年的慈善组织，可以向其登记的民政部门申请公开募捐资格。民政部门应当在自受理申请之日起二十日内作出决定。对慈善组织符合内部治理结构健全、运作规范的条件的，发给公开募捐资格证书；对不符合条件的，不发给公开募捐资格证书并书面说明理由。法律、行政法规规定自登记之日起可以公开募捐的基金会和社会团体，由民政部门直接发给公开募捐资格证书。

　　开展公开募捐，可以采取下列方式：(一)在公共场所设置募捐箱；(二)举办面向社会公众的义演、义赛、义卖、义展、义拍、慈善晚会等；(三)通过广播、电视、报刊、互联网等媒体发布募捐信息；(四)其他公开募捐方式。开展公开募捐的，应当在其登记的民政部门管辖区域内进行，确有必要在其登记的民政部门管辖区域外进行的，应当报其开展募捐活动所在地的县级以上人民政府民政部门备案。捐赠人的捐赠行为不受地域限制。（洛慈 整理）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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