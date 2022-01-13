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一份份档案，记录焦裕禄成长足迹（焦裕禄在洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:31

　　“1959年5月14日，市委研究同意：……李万春、焦裕禄……12位同志为党委委员，特此通知。”这是在洛阳市档案馆存放的一份市委任命通知，由中共洛阳市委工业部签发，主送矿山厂党委，抄送市委组织部，签发时间是1959年5月15日。

焦裕禄在大连起重机器厂填写的干部履历表 （记者翻拍）

　　这份任命通知下发时，焦裕禄已任洛阳矿山机器厂(简称洛矿)生产调度科科长。像这样的一份份档案，详细记录了焦裕禄的工作经历。

　　1953年6月，31岁的焦裕禄到洛矿参加工业建设，任厂筹建处资料办公室秘书组副组长，负责搜集洛阳的水文、地质、气象等资料。仅用3个多月，他就带领工人修了一条路，还为国家节省了10万元。

　　1955年，焦裕禄在哈工大学习后，到大连起重机器厂实习，担任二金工车间实习副主任。在大连起重机器厂的干部履历表上，焦裕禄亲笔填写了个人状况、家庭状况和个人经历。在大连起重机器厂，焦裕禄虚心向工人学习，全面掌握了工厂的技术和管理知识，成长为工业战线的行家里手。

　　1956年年底，焦裕禄回到洛矿，担任一金工车间主任。此时的洛矿，已在原野上建起了一座座整齐的厂房，一金工、二金工两个车间率先拔地而起，厂里提出了“边建设边安装”的口号，开始试生产。

　　1959年1月，由于出色的表现，焦裕禄被厂党委任命为生产调度科科长，5月又当选为厂党委委员。调度科是指挥全厂生产的枢纽，焦裕禄成了比厂长还忙的人。

　　《洛阳矿山机器厂厂志》里有一段针对焦裕禄的情况介绍——

　　3年时间完成2米以上大型提升机460台，为我国矿山采掘提供了提升矿石、煤炭的能力，解决了当时矿山的急需。为了实现高产，在组织生产提升机方面采取3项措施：(1)组织产品批量生产，缩短生产周期。之后，生产调度科科长焦裕禄同志进一步发展，将不同型号提升机同类零件和各种型号桥式起重机通用零件，组织一起生产，工效成倍提高。(2)大型提升机减速器机盖，法兰盘(关键件)一模多铸，效率提高2倍至3倍。(3)节假日不休息，延长工作时间。

　　42年短暂的人生征程、18年忘我的奋斗工作，一份份档案记录了焦裕禄成长足迹，也见证了焦裕禄精神的孕育形成。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 段卉辉）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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