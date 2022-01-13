抓“硬件”也抓“软件” —— 一谈推动文明城市创建工作提质增效

既有整齐划一的停车位、焕然一新的外墙、平坦的柏油路面，又有新建的休闲广场和养老服务中心，还将引进专业的物业公司……“软硬兼施”之下，瀍河区北窑街道熙春片区连片改造呈现出一系列喜人变化，实现了整体的文明跃升。

既有整齐划一的停车位、焕然一新的外墙、平坦的柏油路面，又有新建的休闲广场和养老服务中心，还将引进专业的物业公司……“软硬兼施”之下，瀍河区北窑街道熙春片区连片改造呈现出一系列喜人变化，实现了整体的文明跃升。

有人说，之于文明创建，硬件与软件就是“一体两翼”，互促共进、互相支撑。诚然，对城市而言，硬件并不只是道路、公园等设施，软件也不只是素质、秩序等内容，只有“软硬兼施”，文明才会得以涵养，城市才会更好成长。尤其对于今天的洛阳而言，我们正争创全国文明典范城市，这意味着要打造文明城市“升级版”、摘取“桂冠上的明珠”，要跨过“一模范、四高、四力”这个更高标准门槛，难度更高、挑战更大、竞争更激烈，也更需硬件和软件“两手抓、两手都要硬”。

综观当下洛阳，硬件和软件“齐步走”已然是共同行动。一方面，我们力推重大基础设施、社区服务设施建设和老旧小区改造、棚户区改造、市政微改造“两个建设、三个改造”，呼南高铁焦洛平段、九都快速路等项目前期工作提速推进，一大批老旧小区和农贸市场经高标准改造后重新亮相，城市面貌日新月异。另一方面，从火热实施“路口礼让不乱抢”等九项文明主题实践活动，到深化建设“诚信洛阳”“书香洛阳”，再到志愿服务常态化、社会化、专业化开展，洛阳的大街小巷氤氲着满满正能量！

文明创建，“硬件”要过硬，“软件”不能软。从一定意义上讲，只有统筹抓好“硬件”和“软件”，我们才能推动文明城市创建工作提质增效，洛阳也才能“全方位提升城市承载力、亲和力和感召力”。

走过获得“四连冠”的辉煌路，踏上争当“模范生”的新征程，让我们既持续完善城市基础设施和公共服务设施、打造美丽舒适的城市生活空间，又以社会主义核心价值观为引领积极开展精神文明创建活动，让文明新风吹进每一位洛阳人的心坎里，真正以“硬件”“软件”的双双升级推动洛阳迈向“文明高峰”！(洛平)