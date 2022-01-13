洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

抓“硬件”也抓“软件” —— 一谈推动文明城市创建工作提质增效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:24

　　既有整齐划一的停车位、焕然一新的外墙、平坦的柏油路面，又有新建的休闲广场和养老服务中心，还将引进专业的物业公司……“软硬兼施”之下，瀍河区北窑街道熙春片区连片改造呈现出一系列喜人变化，实现了整体的文明跃升。

　　有人说，之于文明创建，硬件与软件就是“一体两翼”，互促共进、互相支撑。诚然，对城市而言，硬件并不只是道路、公园等设施，软件也不只是素质、秩序等内容，只有“软硬兼施”，文明才会得以涵养，城市才会更好成长。尤其对于今天的洛阳而言，我们正争创全国文明典范城市，这意味着要打造文明城市“升级版”、摘取“桂冠上的明珠”，要跨过“一模范、四高、四力”这个更高标准门槛，难度更高、挑战更大、竞争更激烈，也更需硬件和软件“两手抓、两手都要硬”。

　　综观当下洛阳，硬件和软件“齐步走”已然是共同行动。一方面，我们力推重大基础设施、社区服务设施建设和老旧小区改造、棚户区改造、市政微改造“两个建设、三个改造”，呼南高铁焦洛平段、九都快速路等项目前期工作提速推进，一大批老旧小区和农贸市场经高标准改造后重新亮相，城市面貌日新月异。另一方面，从火热实施“路口礼让不乱抢”等九项文明主题实践活动，到深化建设“诚信洛阳”“书香洛阳”，再到志愿服务常态化、社会化、专业化开展，洛阳的大街小巷氤氲着满满正能量！

　　文明创建，“硬件”要过硬，“软件”不能软。从一定意义上讲，只有统筹抓好“硬件”和“软件”，我们才能推动文明城市创建工作提质增效，洛阳也才能“全方位提升城市承载力、亲和力和感召力”。

　　走过获得“四连冠”的辉煌路，踏上争当“模范生”的新征程，让我们既持续完善城市基础设施和公共服务设施、打造美丽舒适的城市生活空间，又以社会主义核心价值观为引领积极开展精神文明创建活动，让文明新风吹进每一位洛阳人的心坎里，真正以“硬件”“软件”的双双升级推动洛阳迈向“文明高峰”！(洛平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
        瀍水幽幽，邙岭绵绵。位于孟津区小浪底镇东南瀍河岸边，有一座文明的古村落——班沟村。村中有班家古寨、班...
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
    		•
    		 
    新闻排行
  • 祝贺！鲍珊菊、郭裕芳双双保研北京体...
  • 600万元体育健身优惠券来啦！8月11日...
  • 洛阳能否开放人防避暑纳凉点？市人防...
  • 点亮“夜经济”！洛阳29个夜市等你来
  • 江凌调研龙门实验室建设运营工作
  • 幸福河边诗意栖居！洛阳加快河湖水系...
  • 今夜24时起国内油价下调 加满一箱92...
  • 偃师区缑氏镇：葡萄种植专业社 示范引...
  • 洛阳市文物考古研究院招募志愿者
  • 施工改造！隋唐城遗址植物园西大门11...
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    漫游随唐遗址公园

    给视觉一点清凉

    夏日荷塘美景

    凉爽的天河大峡谷
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605