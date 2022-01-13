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“最强大脑”助力保电 节电“锦囊”帮您省钱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:34

　　昨日，在110千伏周山变电站，国网洛阳供电公司的运维人员启动自主研发的喷淋系统给温度超限的变压器“防暑降温”。

　　虽已立秋，但持续高温天气带来的居民用电负荷让我市供电企业仍面临挑战。迎峰度夏，本网为您奉上节电“锦囊”。

中心集控站工作人员时刻关注预警信息

　　“最强大脑”助力，保电多措并举

　　昨日上午，记者在位于西工区八一路的国网洛阳供电公司中心集控站看到，屏幕上实时跳出预警信息，随着嘀嘀的警告声响起，工作人员紧急打电话传递信息，及时排除预警故障。

　　“中心集控站就是我们的‘最强大脑’，它可以眼观六路、耳听八方，对我市辖区110千伏、220千伏的主要变电站进行设备监控及远程一键顺控。”中心集控站站长李艳萍介绍，为确保居民、企业不断电，该集控站工作人员全年无休，每天24小时运转，实行“四值两运转”工作制。夏季高温、暴雨等天气多，工作人员每天需要处理成千上万条预警信息，保障各变电站正常运转，最多时一天处理了13000余条预警信息。

　　科学调度、精准负荷预测只是供电企业日常工作的一个缩影。记者了解到，当前，为保障居民清凉度夏，国网洛阳供电公司通过在高温天气开展电网“体检”，对变电站进行带电检测，借助智能巡检无人机、机器人、传感器等智慧化手段，对重要电力设施进行实时、精准监测等，实现风险隐患提前发现、及时处理。

　　峰谷分时电价，居民可根据需求申请

　　自7月以来，您家的电费是多少？一张电费账单，您就能明显感觉到居家用电的增长趋势。记者了解到，若您有错峰用电需求，可向国网洛阳供电公司申请居民峰谷分时电价。

　　所谓峰谷分时电价，即每日22时至次日8时在分档电价的基础上每千瓦时降低0.12元，8时至22时在分档电价的基础上每千瓦时提高0.03元。

　　国网洛阳供电公司相关负责人介绍，目前，我市由国网洛阳供电公司直供的“一户一表”居民可自愿申请峰谷分时电价。您可通过“网上国网”App或到供电营业厅网点申请办理，一般当月申请，当月生效，其他相关问题可向您的客户经理详细咨询。

　　居家用电，为您奉上节电“锦囊”

　　夏季用电，空调、冰箱、热水器等家用电器占“大头”。在供电企业全力保电的同时，您别忘了收好这份节电“锦囊”。

　　●冰箱别装太满，合理设置冰箱温度，存取完物品后及时关门，通过定期除霜减轻冰箱负荷。

　　●集中洗涤衣物，洗涤前将脏衣物浸泡约20分钟，尽量按照衣物的脏污程度设定洗涤时间和漂洗次数。

　　●空调应选择与房间面积匹配的功率，夏季空调温度不要设置过低，26℃及以上健康、环保。

　　●照明尽量选LED节能灯，养成随手关灯的好习惯，避免“长明灯”。

　　●不用的电器要及时拔掉插头，避免“长待机”，短暂离开正在使用的电脑时可使其进入休眠状态。

　　●电子产品不要整夜充电，手机、平板电脑、充电宝等常用耗电物品充满后即可拔掉插头，既省电又安全。

　　●电视机使用时的亮度和声音建议调至中等状态，节能的同时也能缓解眼睛疲劳，还可有效延长电视机的使用寿命。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 刘航宇 通讯员 杨振宇 王占波 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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