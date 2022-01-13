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老人与子女产生分歧，双方该如何面对

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:34
《有啥说啥》座谈现场

　　●时间：8月9日

　　●地点：西工区香榭里·阳光社区新时代文明实践站

　　●主持人：赵喆西工区香榭里·阳光社区党支部书记

　　●开场白：随着子女逐渐长大，老人会发现，自己的想法往往与子女不同，有时分歧较大。老人与子女会产生哪些分歧？应该如何面对分歧？

　　嘉宾出场

　　陈爱梅：西工区香榭里·阳光社区，75岁

　　观点：相互尊重允许差异

　　我和子女在消费观上存在代沟。我们这一代人生在旧社会，长在红旗下。少年时期，物质缺乏，买什么都凭票，白面馒头和米饭都是稀罕物。因此，我从小就养成了勤俭节约的习惯。

　　随着时代的发展，生活水平在不断提高，物质条件越来越好。我和子女生长在不同的时代，不可避免地在思想观念和生活习惯上存在差异。

　　周末孩子回来吃饭，我总会做一桌子好菜等着他们，每次吃完饭，孩子都会说吃剩菜不健康，把剩下的饭菜倒掉。每每这时我都非常心疼。

　　我和老伴儿都有退休工资，生活也算殷实，但我平时会把洗菜水留下来冲马桶，衣服简单、舒服即可。这不是因为我们没有消费能力，而是我们过过苦日子，已经习惯了俭朴的生活。但儿女们如果有需要帮助的，我也毫不吝啬。

　　求同存异，这是我和子女的相处之道。有时，孩子说剩菜不能吃，我们就说不吃；孩子说这个衣服破了别穿，我们就说不穿；日子各过各的，他们也不知道我们平时到底怎样，这样一来，分歧就消除了。但我非常欣慰，孩子们这些“不同的声音”其实也是孝顺的表现。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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