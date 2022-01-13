洛河北岸木栈道破损严重 管理方：马上更换修复

近日，市民李先生反映，焦柳线西侧的洛河北岸，有几处亲水木栈道破损严重，存在安全隐患，希望管理单位尽快修复。

破损的木栈道

近日，市民李先生反映，焦柳线西侧的洛河北岸，有几处亲水木栈道破损严重，存在安全隐患，希望管理单位尽快修复。

李先生说，几天前，他晚上到焦柳线西侧的洛河北岸散步，在亲水木栈道走着走着，突然左脚踏空，陷进木栈道的空隙。他忍着疼痛小心翼翼地拔出左脚，打开手机上的灯一照，发现脚腕上有几处刮伤。

昨日，记者在现场看到，事发地亲水木栈道的木板有多处严重破损。此外，还有不少木板虽未破损，但已经明显腐朽，脚踩上去很不牢靠。

“这些亲水木栈道出现破损、腐朽等情况，从侧面反映出管理方在日常维护方面不及时。”李先生说，希望管理单位能尽快处理，避免意外情况发生。

随后，记者联系了相关管理单位，工作人员马上赶到了现场。在现场勘察后，工作人员说，他们马上会对亲水木栈道上破损、腐朽的木板进行更换和修复，消除安全隐患。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 文/图）