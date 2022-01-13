乐天路上如诗画 多少故事烟云中

洛阳市洛龙区安乐镇狮子桥村，一千年前这里是隋唐洛阳城的东南一隅，隋唐洛阳城里坊之一履道里(亦作履道坊)便在这里。通往狮子桥村的路，名叫乐天路，其西起龙门大道，东至狮子桥村，路的名字正是取自白居易的字“乐天”。

洛阳市洛龙区安乐镇狮子桥村，一千年前这里是隋唐洛阳城的东南一隅，隋唐洛阳城里坊之一履道里(亦作履道坊)便在这里。通往狮子桥村的路，名叫乐天路，其西起龙门大道，东至狮子桥村，路的名字正是取自白居易的字“乐天”。

乐天路为何位于此？履道里原是白居易故居所在，“履道里白居易故居遗址”的牌子竖立在此。(如图)太和三年(公元829年)，白居易告病归洛，从田苏手中购得履道里宅院，作为自己的退老之地，宅居、水景、庭院、书库应有尽有，通伊水。白居易在其《洛下卜居》诗序中说：“买履道宅价不足，因以两马偿之。”

《旧唐书》卷一六六《白居易列传》记载：“东都风土水木之胜在东南偏，东南之胜在履道里，里之胜，在西北隅。西闬(hàn)北垣第一第，即白氏叟乐天退老之地。”由此可见唐代时这里风景独好，引得白居易返洛后选择在此定居。

履道里白居易宅院占地17亩，分南园、西园和府第三部分。在空间上，府第在东北，西园在府第之西，西园与府第之南为南园，中间有一条园路相隔，把整个宅园分为南、北两大部分。南园开阔，有水有竹，赏心悦目；府第建筑集中，围合成廊院，满足日常生活起居；西园有水池洲岛、亭廊桥榭，是白居易与宾客宴饮酬唱之地。

《唐两京城坊考》记载：“居易宅在履道西门，宅西墙下临伊水渠，渠又周其宅之北。”白居易《池上篇并序》和《履道里第宅记》写道：“地方十七亩，屋室三之一，水五之一，竹九之一，而岛树桥道间之”，“十亩之宅，五亩之园，有水一池，有竹千竿……有堂有序，有桥有船”。文中描写“有桥有船”的“伊水渠”，在考古发现中得到了证实。

据当地村民介绍，20多年前，中国社会科学院唐城考古队在此发掘的时候，大家恍然发现，原来昔日浇地的水沟下正是《池上篇》中描写的用于引水的伊渠。伊渠连通伊水，将白居易宅院与白居易安葬的龙门香山相连。

“老妪能解”是白居易作诗的圭臬，走在乐天路上，处处都张贴着白居易的千古名句。乐天幼儿园、乐天超市等都彰显着这里与白居易千丝万缕的联系。在狮子桥村口的路灯上，写着“远芳侵古道，晴翠接荒城”。诗句内容与如今乐天路位处故城、青草萋萋的景象颇为相洽。

白居易在履道里生活了18年，直至寿终。他与刘禹锡唱和，时常游历于龙门一带。会昌五年(公元845年)，74岁的白居易在履道里宅院举办“七老会”，后在龙门东山组织了“九老会”。会昌六年(公元846年)，白居易在洛阳逝世，葬于龙门香山。“南出鼎门十八里，庄店迤逦桥道平。”狮子桥村南10余公里，便是安葬白居易的龙门香山。一路上，经过的乐天路、香山路等，都体现了当代洛阳对这位伟大诗人的纪念。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图）