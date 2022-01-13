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小区加装电梯 “共享”美好生活（非凡十年 出彩洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:24

　　“老马，买菜回来了？”昨日，涧西区珠江路街道石化新区家属院居民马书谦在回家路上，遇到邻居跟他打招呼。

　　马书谦是中石化洛阳工程有限公司的退休职工，今年68岁。他说，自从自家单元楼装上电梯后，他的日子过得十分惬意。

石化新区家属院二号楼、四号楼间的“共享电梯”

　　马书谦可是小区的名人，他不光是加装电梯的受益者，也是“牵头人”。石化新区家属院建于20世纪90年代，属老旧小区，小区的居民楼多为7层。由于没有加装电梯，每天爬楼梯是马书谦等高楼层住户的烦心事。“虽然大家都有加装电梯的意愿，但考虑到采光、经济等因素，加装电梯事宜被搁置。”马书谦说。

　　2020年，马书谦所住的单元楼率先行动起来打破僵局。当时，马书谦了解到加装电梯优惠政策，看到有的小区已经行动，便坚定了加装电梯的想法。

　　为打消大家的顾虑，他挨家挨户走访自己所住单元楼，动之以情、晓之以理，为居民讲解加装电梯的优惠政策和好处。“有一家，老人90多岁了，其女儿在北京，我就一直跟其女儿打电话沟通，她表示非常支持。”马书谦说。

　　在马书谦的努力和社区、电梯公司的支持下，该单元楼的14户居民纷纷签字，同意加装电梯，这也是该小区的第一部电梯。

　　“经过比较，大家最终选择这种错层入户的电梯，不仅安装方便，而且经济划算。”马书谦介绍。记者在现场看到，电梯设六层五站，通过连廊半层入户，大大缩短住户的步行距离。电梯外装有蓝色玻璃板，顶部装有LED照明灯，简洁美观。

　　“自从有了电梯，楼道里安静多了。”马书谦说。不光如此，居民活动的热情更高了，在小区公园里，不少居民在乘凉、下棋、运动，其乐融融。

　　“这几年，小区里还建设了公园，增添了健身器材，对路面进行了硬化，小区美了不少，更加宜居了。”马书谦说，已经有年轻人选择在这里买房，相信小区未来会越来越好。

　　该小区还结合自身需求，建设了“共享电梯”等多种模式的电梯，吸引不少社区前来观摩学习。

　　老旧小区加装电梯，不仅有助于缓解老年人“出行难”的问题，也是完善城市功能、提升城市品质的有力举措。按照市委、市政府关于城市提质和老旧小区改造提升工作部署，去年以来我市打出“组合拳”，通过简化审批流程、强化财政补贴、做好协调保障等方式，为有意愿加装电梯的群众提供更便捷的服务。截至今年7月，我市累计审批加装电梯200余部。其中，建成使用120余部，正在施工60余部，已惠及50余个小区。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 实习生 李沫霖 通讯员 韩悦 孙娇娇 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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