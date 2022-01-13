今日洛阳阴天转多云 气温23℃到30℃

洛阳今日阴天转多云，局地有阵雨，偏东风3级左右，气温23℃到30℃。

昨天，雨水送清凉，最高气温30℃，有一种秋天的感觉。接下来的几天，雨水威力下降，气温逐渐回升。

7日，我们迎来立秋。有读者询问：立秋了，天气是不是马上就凉快了？答案是不一定。气象专家说，立秋不等于入秋。立秋和气象学上的入秋是两个概念，在气象学上，连续5天平均气温小于等于22℃，才算入秋。从目前看，最近的气温远远高于22℃，入秋还得等一段时间。

需要提醒的是，伏天到8月24日结束，目前我们仍处于中伏，立秋后还得熬过中伏和末伏。

省气象台预计，今天，安阳、鹤壁、濮阳、新乡西部、焦作、济源、三门峡、洛阳部分县区有阵雨、雷阵雨。11日到12日，我省西部、北部多云，局地有阵雨、雷阵雨。黄河以南大部分地区最高气温37℃到39℃，部分县市最高气温在40℃以上。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受冷空气扩散影响，云系较多。

今天：阴天转多云，局地有阵雨，偏东风3级左右，气温23℃到30℃。

明天：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温25℃到34℃。

12日(周五)：晴天间多云，下午到夜里西南部山区有阵雨或雷阵雨，气温26℃到37℃。

13日(周六)：晴天间多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温27℃到38℃。

14日(周日)：晴天间多云，气温28℃到39℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)