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今日洛阳阴天转多云 气温23℃到30℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:24

　　昨天，雨水送清凉，最高气温30℃，有一种秋天的感觉。接下来的几天，雨水威力下降，气温逐渐回升。

　　7日，我们迎来立秋。有读者询问：立秋了，天气是不是马上就凉快了？答案是不一定。气象专家说，立秋不等于入秋。立秋和气象学上的入秋是两个概念，在气象学上，连续5天平均气温小于等于22℃，才算入秋。从目前看，最近的气温远远高于22℃，入秋还得等一段时间。

　　需要提醒的是，伏天到8月24日结束，目前我们仍处于中伏，立秋后还得熬过中伏和末伏。

　　省气象台预计，今天，安阳、鹤壁、濮阳、新乡西部、焦作、济源、三门峡、洛阳部分县区有阵雨、雷阵雨。11日到12日，我省西部、北部多云，局地有阵雨、雷阵雨。黄河以南大部分地区最高气温37℃到39℃，部分县市最高气温在40℃以上。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受冷空气扩散影响，云系较多。

　　今天：阴天转多云，局地有阵雨，偏东风3级左右，气温23℃到30℃。

　　明天：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温25℃到34℃。

　　12日(周五)：晴天间多云，下午到夜里西南部山区有阵雨或雷阵雨，气温26℃到37℃。

　　13日(周六)：晴天间多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温27℃到38℃。

　　14日(周日)：晴天间多云，气温28℃到39℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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