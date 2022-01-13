洛阳市创新建立“1144”维权工作机制 全方位专业化保障妇女儿童权益

9日，洛阳市委政法委、洛阳市妇联在伊川县联合召开全市“1144”维护妇女儿童权益工作观摩推进会，现场观摩了解“1144”维权工作机制开展成效。

9日，洛阳市委政法委、洛阳市妇联在伊川县联合召开全市“1144”维护妇女儿童权益工作观摩推进会，现场观摩了解“1144”维权工作机制开展成效。

为建立健全维护妇女儿童合法权益联动协作机制，加强对妇女儿童合法权益的保护力度，洛阳市妇联创新维权工作模式，探索建立“1144”维权工作机制，即“1组、1中心、4官进妇联、4个维权工作站”，在市县(区)两级平安建设工作领导小组的指导下，由两级妇联妇女儿童维权服务中心具体负责，邀请公、检、法、司4个部门业务骨干组成的“四官”走进妇联，针对妇女维权复杂典型案例进行会商研判，通过4个妇女儿童维权工作站点提供专业帮助，共同保障妇女合法权益。目前，“1144”维权工作机制已在全市范围推进，各县区正逐步实现“四官”进妇联，维权工作站、维权岗全覆盖。