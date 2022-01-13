@洛阳企业：2022年中国优秀工业设计奖开始申报啦

9日，记者从洛阳市工信局获悉，根据省工信厅通知，洛阳近日启动2022年中国优秀工业设计奖申报工作，申报截止时间为8月17日。

9日，记者从洛阳市工信局获悉，根据省工信厅通知，洛阳近日启动2022年中国优秀工业设计奖申报工作，申报截止时间为8月17日。

此次评奖的申报主体为在中国境内依法注册的独立法人机构。申报范围包括机械装备、电子信息、消费品等大类，同时鼓励推荐申报人工智能、5G设备、工业互联网、智能终端等新一代信息技术产品，高档数控机床和机器人、航空航天、海洋工程、先进轨道交通装备，新能源汽车、农机装备、工程机械、高端医疗装备及高性能医疗器械，新材料、新能源、新工艺、新消费以及乡村振兴、应急防护等领域产品。

“组织我市企业申报该国家级奖项，是展示洛阳制造业高质量发展特别是工业设计领域高质量发展的有效途径和重要窗口，有利于进一步扩大洛阳工业设计影响力和产品知名度。”洛阳市工信局相关负责人表示。

根据评选要求，申报产品必须是2020年1月1日后上市的产品，申报作品需在功能、结构、技术等方面有较大创新，申报产品(作品)要符合国家产业政策，同时体现洛阳产业优势和行业特色。当前洛阳市工信局已启动组织全市企业申报，通过深入挖掘工业设计产品(作品)及相关资源，优选代表洛阳工业设计最高水准的产品(作品)参与评选。

中国优秀工业设计奖是我国工业设计领域唯一经中央批准开展的国家政府奖项，由工信部主办，迄今已开办四届。中信重工开诚智能的RXR-MC200BD消防灭火侦察机器人曾获得2020年中国优秀工业设计奖金奖。“十四五”时期，洛阳将把工业设计作为促进制造业高质量发展的重要引擎，加速打造立足河南、辐射全国的“工业设计之都”，积极推进“洛阳制造”向“洛阳创造”转变。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 黄豫 张三保)