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今夜24时起国内油价下调 加满一箱92号汽油将少花5元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 国家发改委网站 2022.08.09 17:55

　　洛阳车主注意啦！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年8月9日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别降低130元和125元。

　　全国平均来看：92号汽油每升下调0.1元；95号汽油每升下调0.11元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花5元。

　　中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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