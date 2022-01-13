洛报传媒发展有限公司招聘启事

根据工作需要，现面向社会诚聘营销策划、新媒体运营、视频拍摄剪辑、带货主播。

根据工作需要，现面向社会诚聘营销策划、新媒体运营、视频拍摄剪辑、带货主播。

岗位要求

营销策划(6名)

1.统招本科及以上学历(专业不限)，年龄不超过35周岁为宜，身体健康，形象良好，有项目运营策划、直播或出镜经验者优先。

2.能负责媒体全渠道活动运营，包括活动策划、执行和上线，各项活动主题、文案的拟定，方案的执行、协调及执行过程中的监控和调优。

3.具备较强的文字功底，能熟练掌握微博、微信、抖音等App的基本推送和发布流程，具有良好的沟通协调能力，执行力强。

新媒体运营(1名)

1.统招本科及以上学历(专业不限)，年龄不超过35周岁为宜，身体健康，形象良好，有新媒体运营经验和成功案例者优先。

2.具有较强文案策划与脚本撰写能力，能独立运作平台新媒体号，有数据分析能力、用户运营能力，具有敏锐网感。

视频拍摄剪辑(2名)

1.统招本科及以上学历(专业不限)，年龄不超过35周岁为宜，身体健康，有视频拍摄制作执行经验者优先。

2.拥有各项视频(微电影宣传片TVC)的创意策划及文案撰写能力，能全程跟进视频策划及执行(视频策划、素材搜集、后期制作)，熟练掌握后期各种编辑软件的使用。

3.熟练掌握影视语言，具备专业策划及全片撰稿能力，有较高的画面审美水平、较强的沟通能力。

带货主播(1名)

要求：统招本科及以上学历(专业不限)，年龄不超过30周岁为宜，身体健康，形象好，有带货经验及外语口语特长者优先。

招聘程序

应聘者请持相关证件(身份证、学历证原件)及个人简历报名。符合条件者参加笔试、面试，择优录用。应聘者被录用经试用期确认合格后，按照有关规定办理各类手续。

咨询电话：63232703 63217552

简历投递邮箱：luoyangribao@126.com

报名地址：开元大道218号洛阳日报报业集团1604室

报名时间：即日起至8月14日