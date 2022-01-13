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洛阳这家“工作站”让纠纷化解“提速”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.09 17:56

　　今日，记者从伊滨区有关部门获悉，位于该区李村派出所吉庆嘉苑社区警务室的“李村人民法庭治安管理纠纷诉前化解工作站”，近日成功化解一起因手机所有权产生争议而引发的矛盾纠纷。

　　日前，洛阳首家“治安管理纠纷诉前化解工作站”在伊滨区李村派出所吉庆嘉苑社区警务室成立。近日，伊滨公安分局巡特警大队在接处警过程中遇到一起因手机所有权产生争议而引发的矛盾纠纷，在了解完基本案情后，民警认为该纠纷不属于违反治安管理的行为，为彻底消除隐患，实质化解矛盾，接处警民警及时与法庭治安管理纠纷诉前化解工作站特邀调解员取得联系，对该纠纷进行合力化解。

　　调解现场，巡特警大队民警樊政威与工作站特邀调解员温素萍耐心为双方当事人解释相关法律规定，并就报警人不懂的地方进行细致解释、为其疏通症结，最终矛盾双方达成调解协议并当场履行，真正实现案结事了。

　　据了解，“治安管理纠纷诉前化解工作站”采取“抓早、抓小、抓超前预防”的工作措施，推动辖区内各类矛盾纠纷就地发现、就地调处，就地化解。

　　针对辖区内多发的小额债务、侵权、交通事故、相邻关系等适宜调解的纠纷，由工作站特邀调解员与警务室民警联调共治，建立“治安调解+司法确认”的工作模式，让矛盾纠纷双方相信通过调解来解决矛盾纠纷，同样可以获得公正的结果，真正实现辖区“发案少、秩序好、群众满意”的工作目标。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 杜浩翔 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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