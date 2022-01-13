洛阳9人入选国家艺术基金艺术人才培养项目

9日，记者从洛阳美术馆获悉，洛阳9人入选国家艺术基金2022年度艺术人才培养资助项目：“用艺术点亮乡村”——河南省乡村振兴农民美术人才培养项目，接受为期两个月的培训。

9日，记者从洛阳美术馆获悉，洛阳9人入选国家艺术基金2022年度艺术人才培养资助项目：“用艺术点亮乡村”——河南省乡村振兴农民美术人才培养项目，接受为期两个月的培训。

洛阳市孟津区张朋艳、吕丹霞、张毅鹏，偃师区徐艳娜，汝阳县杨冠星、王亚男，洛宁县杜晓丽、刘迁霞，嵩县吴占峰，入选本次国家艺术基金艺术人才培养项目。

经国务院批准，国家艺术基金于2013年12月正式成立，旨在繁荣艺术创作，培养艺术人才，打造和推广精品力作，推进艺术事业健康发展的公益性基金。

2022年，河南省美术馆推出国家艺术基金2022年度艺术人才培养资助项目：“用艺术点亮乡村”——河南省乡村振兴农民美术人才培养项目，旨在为河南农民美术创造人才培养机制，为河南农民美术的普及推广提供支持，为河南农民美术人才搭建展示、学习与交流的平台。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 牛珂)