洛阳市文物考古研究院招募志愿者

9日，记者从洛阳市文物考古研究院获悉，为更好地发挥考古工作的社会教育功能，搭建好公众与考古沟通的桥梁，该院现面向社会公开招募志愿者。

9日，记者从洛阳市文物考古研究院获悉，为更好地发挥考古工作的社会教育功能，搭建好公众与考古沟通的桥梁，该院现面向社会公开招募志愿者。

此次共招募志愿者10人，主要工作是参与考古活动的宣传推广、社会教育、资料整理等相关工作，要求志愿者年龄在18至60周岁之间，身体健康，能够讲普通话，具有较好的语言表达能力；有大学本科及以上文化程度；有历史、考古、摄影、摄像、社教等专长者优先；具有良好的道德品质，无不良行为记录，遵守国家法律法规和志愿者服务的相关制度规定。

您若感兴趣，可联系洛阳市文物考古研究院党办咨询相关事宜，电话0379-65156326。

志愿者报名截止时间为8月14日，扫描下方二维码可填写报名信息。

（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 杜娟）