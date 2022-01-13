洛阳18岁准大学生手绘墙画助力乡村振兴

9日上午，在洛阳市偃师区府店镇车李村新时代文明实践广场，数名志愿者拿着画笔、颜料板，时而在墙上精心描绘，时而后退几步，远远审视即将完工的作品。

9日上午，在洛阳市偃师区府店镇车李村新时代文明实践广场，数名志愿者拿着画笔、颜料板，时而在墙上精心描绘，时而后退几步，远远审视即将完工的作品。

“这不是咱村那个山头上的‘长城’吗？这不是沟里那条小河吗？真的太像了！”围观的村民一边观看作画，一边啧啧赞叹。

“这幅画的主题是‘乡愁印象’，我想让村里人通过它，时时想起自己美丽的家乡。”满头大汗的志愿者滑博斐对记者说。

滑博斐今年18岁，家住偃师区山化镇游殿村，是个即将进入美术院校就读的准大学生。前段时间，偃师区教体局组织美术教师和志愿者开展乡村公益墙绘活动，滑博斐听说后，主动报名参加。截至发稿时，滑博斐跟其他志愿者、老师已经在村里待了6天。白天，大家在广场上分头作画，晚上，大家就在村委办公室里打地铺。“虽然很辛苦，但感觉特别有意义。”滑博斐说。

“老师和学生们都非常敬业，每天顶着大太阳在墙上作画，村民们都很感激。”车李村党支部书记郭税锋说，这次公益墙绘活动，作画面积约137平方米，乡愁印象、红色血脉、大美车李三个版块的绘画，以村民喜闻乐见的方式展示了农村新生活新气象新风貌，使美丽乡村建设与乡村文化振兴有机地结合在一起，成为该村一道亮丽的风景线，不仅提升了车李村的“颜值”，也为该村进一步发展旅游产业提供了有效助力。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 牛朝霞 王雷 文/图)