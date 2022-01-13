久久为功 情满洛城——建行洛阳分行探寻普惠金融健康可持续发展之路

“建行对小微企业的产品和服务真好，有国企担当，关键时候，还是建行给力。”

“建行对小微企业的产品和服务真好，有国企担当，关键时候，还是建行给力。”

刚刚获得200万元信用贷款的某小企业主张先生竖起了大拇指。

“普惠金融”之歌刚一奏响，建行洛阳分行便立即行动，在加大实施和推广力度基础上，加快业务转型、创新经营模式的有力手段，久久为功，走普惠金融健康可持续发展之路。截至2022年6月30日，该行小微普惠贷款余额120.4亿元，普惠新模式授信金额137.1亿元，普惠新模式授信客户13743户，稳居当地同业首位，创建了良好的市场口碑和品牌效应。

办实事 助力小微大发展

普惠金融业务是总行在新时代背景下提出的面向蓝海、赢得市场的重要战略布局，普惠金融战略实施以来，洛阳分行在思想认知上提高站位，在工作实践中狠抓落实，积极践行新金融行动，加强三个能力建设，以数字化经营为抓手，以业务转型为主线，紧跟总行普惠产品线不断完善的进程，紧扣“三普原则”“四重保障”“五化战法”和“三个提升”，集全行力量大力发展普惠金融业务，情系小微，高效服务，用普惠金融活水润泽洛城千千万万户小微企业，帮助小微企业纾难解困、助力小微企业大发展。

“多亏咱建行的这笔贷款，解决了我们运输企业流动资金需求大、融资难、融资贵的问题，为我们扩大生产规模、提升市场竞争力提供了真金白银的支持，真是一场及时雨。”洛阳某运输贸易有限公司负责人指着“建行惠懂”APP上刚申请到的贷款感慨道。

该运输贸易有限公司融资难题的及时解决，只是分行助力小微企业发展的一个缩影，近年来，分行坚持党建引领，心怀“国之大者”，将普惠金融战略推进与我为群众办实事紧密结合，将为小微企业以及企业主提供普惠产品融资列为普惠金融工作的“重中之重”，全力满足小微企业信贷需求，用心用力解决人民群众“急难愁盼”问题，不断把“普”做大、把“惠”做实。经过几年的探索和不断完善，分行普惠业务发展模式渐成体系，以“普及客户、普及网点、普及产品”为原则，将作战室指挥、好机制驱动、惠战队冲锋、防火墙控险四重业务保障贯穿发展全过程，将前端营销和后端客户维护充分扁平化、中端操作和后端控险高度集约化、普惠产品和岗位流程标准化、客户营销和客户拓展场景化、风险关口把控和客户深度赋能专业化，用提升小微企业结算归行、代发工资和企业主个人财富管理三项服务赋能网点、赋能业务、赋能客户，打造了“三普原则”指引、“四重保障”护航、“五化战法”推进、“三个提升”赋能的“3453”洛阳模式，普惠金融业务发展得以稳健提速。

务实效 彰显速度与担当

“没想到放款这么快，太感谢了！”2021年7月26日晚上8点，当受灾企业洛阳珂毅建材有限公司负责人收到分行发放的100万元信用贷款时，连声道谢。

去年郑州“7·20”特大暴雨对河南地区造成严重内涝，洛阳地区的企业也不同程度的受到影响，迫切需要资金支持。分行充分发挥创新产品“同舟易贷”的优势，与时间赛跑，有力支持企业恢复生产。为实现“同舟易贷”业务投放，让资金早日到达受灾企业账户，分行行级领导亲自部署，多部门相关人员通力配合、高效协作，仅用一天时间就实现“同舟易贷”贷款发放，彰显了建行速度与担当。

搭建新型农村普惠金融生态圈，助力乡村振兴战略。重点县域机构可通过开展普惠金融知识进村入乡大宣讲活动，以金融基础知识普及为突破口，跟进征信查询、POS商户、电子银行、龙支付、小微快贷、投资理财服务等，满足村民生产和生活全方位需求。通过金融知识宣讲，一方面帮助村民提高现代金融意识与知识，另一方面为银行积累客户资源打下基础，提高普惠金融服务在覆盖面上的渗透、扩大。

为有效落实“便民利企”政策导向，提升客户体验，分行在业务流程方面不断提速，将“抵押快贷”业务合同制作、合同审核、签字用印、客户面签、房产抵押、网签备案、权证领取、贷款放行等流程进行流水化处理，基层机构以发散营销为导向负责客户拓展和贷前调查，普惠部负责合规性审查和贷中流程的集中办理；基层机构以挖掘客户贡献和风险防控为导向负责客户谈判和客户维护，普惠部负责风险监测、预警分析、跟踪和督办，及早发现并化解风险隐患。通过流水化作业，实现了抵押快贷“一站式”办理，做到了客户只进“一扇门”，实现了“让数据多跑路，让客户少跑腿”，提高了业务办理效率。

分行通过搭建线上线下普惠场景，组织各具特色的直播、沙龙、对接会，开展“屏对屏”“一对多”的线上营销，提升“直播获客”速度和成效。通过“建行惠懂你”APP、手机银行、网上银行等渠道实时审批、实时放款，不断提速，加大线上普惠产品投放力度。

用真情 纾困帮扶渡难关

“疫情反复，对我们这些开餐饮店的个体户来说实在太难了。想不到建行也能给我们个体户贷款，这笔资金的支持让我有了坚持下去的信心！”

这是洛阳某餐饮店老板张女士在获得100万元贷款后的感言，这笔贷款让她更有勇气和底气面对目前经营困难的局面。

聚焦个体工商户经营特点，以科技和数据为支撑，打造“小微快贷(个人经营版)”，全面破解个体工商户融资难题，并取得初步成效。普惠金融服务逐步实现从小微企业延伸至个体工商户，打通普惠金融“最后一公里”。

为解决众多实体经济，中小微企业在疫情下遭遇到的资金制约难题，建设银行洛阳分行成立专门领导小组，建行洛阳分行全面贯彻落实党中央关于稳定经济的各项决策部署，助力稳住经济大盘工作，全力服务实体经济。建设银行洛阳分行除了扩大普惠金融产品的适用范围外，还专门为企业量身定制开通了“善担贷”业务、“善新贷”业务、“同舟易贷”业务、“善营贷”业务，为贯彻落实好中央、省委、市委提出的“疫情要防控、经济要稳住、发展要安全”要求，做出了国有大行应有的贡献。

近年来，分行深入贯彻党中央、国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，认真落实监管机构支持小微企业发展的工作要求，充分发挥金融职能，加强对实体经济薄弱环节的融资支持，帮助市场主体纾困解难，集聚各方资源，推动普惠金融服务惠及更广大的市场主体和企业经营者，全力满足小微企业、个体工商户等普惠客户群体金融需求。

以心相交，成其久远。

2021年末，新安县出现疫情，新安县地区全城封闭管控。新安县新城某商店业主，受疫情影响未能正常开业，出现资金紧张，2022年1月份临期贷款遇到临时性还款困难。当时，新安县支行在疫情管控期间停工不停业，客户经理积极对接企业实控人，了解客户情况后，及时将实际情况反馈至分行普惠部，随后两天时间内为企业办理了贷款延期。管控解除后，企业逐渐恢复经营，资金流稳定，两个月后归还了贷款，并对支行在疫情困难时期伸出援手深表感谢。

疫情发生以来，中小微企业普遍出现资金周转困难的问题，为缓解中小微企业贷款的还本付息压力，分行立即行动，迅速组织，在疫情期间开通绿色通道，优化小微企业贷款流程，利用好延期、无还本续贷等政策，全力支持受困企业，做好普惠金融服务，共抗疫情，共渡难关。截至2022年6月底，分行当年办理贷款延期150户，金额8367.43万元，当年办理无还本续贷金额达到了7.48亿元。 每一笔贷款的发放都承载了建设银行对小微企业的支持，也饱含了与万千小微企业风雨同舟的决心、信心。

建设银行洛阳分行将继续坚守服务实体经济的初心使命，以更高的政治责任，更大的社会担当，更深的金融情怀，贯彻新发展理念，融入新发展格局，践行新金融行动，为广大小微企业、个体工商户等市场主体提供有力度、有温度、有速度的金融服务，全力支持小微企业挺得住、过难关、有奔头，奋力书写真情服务小微企业的绚丽篇章！(建洛宣)④