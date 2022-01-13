本周四，洛阳将举办就业援助招聘会

残疾人朋友、低保家庭、脱贫家庭、零就业家庭……如果您正在为找工作发愁，千万不要错过这场招聘会。

残疾人朋友、低保家庭、脱贫家庭、零就业家庭……如果您正在为找工作发愁，千万不要错过这场招聘会。

8月11日，洛阳市将举办就业援助“暖心活动”专场招聘会，为就业困难人员送岗位、送服务、送政策、送温暖，帮他们实现就业。

本次专场招聘会是今年洛阳市就业援助“暖心活动”的第一场，由洛阳市人力资源和社会保障局、洛阳市民政局、洛阳市残疾人联合会主办，洛阳市人力资源和公共就业服务中心承办；主题是“援助暖民心就业解民忧”；时间是8月11日上午9：00-12：00；招聘地点在洛阳市人力资源市场(洛阳会展中心3楼)。

“做好困难人员就业援助，关系群众冷暖，关系民生底线。”洛阳市人力资源和公共就业服务中心负责人介绍，本次招聘会共设置65个招聘展位，目前用人单位报名踊跃，欢迎希望帮助困难人员就业、能提供相关岗位的爱心企业报名。如有意愿，可在招聘会开始前登录洛阳就业网、洛阳人才网完成注册，并提交岗位信息。此外，活动当天，人社、民政、残联等部门将在现场设置咨询台，对困难人员就业、残疾人补贴等各项帮扶政策进行解答。

欢迎以下就业困难人员参加招聘会：

●登记失业半年以上、大龄、最低生活保障家庭，身有残疾及河南省《稳就业百日攻坚专项行动方案》中纳入就业困难人员动态调整范围的登记失业人员；

●脱贫家庭、最低生活保障家庭、零就业家庭，以及身有残疾、较长时间未就业的高校毕业生；

●《河南省公益性岗位管理办法》规定的其他就业困难人员。

特别提醒，所有应聘人员须携带身份证或社保卡，扫码测温后入场，参加招聘会期间全程佩戴口罩。咨询电话：69933718、69933719。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆 叶红)