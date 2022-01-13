突发！241国道呼北线洛宁境段发生山体塌方

9日上午，记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，因强降雨，9日9时20分，洛阳市洛宁县境241国道呼北线K1087+450段(景阳镇刁崖洞附近)发生大型山体塌方。

9日上午，记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，因强降雨，9日9时20分，洛阳市洛宁县境241国道呼北线K1087+450段(景阳镇刁崖洞附近)发生大型山体塌方。 9日上午，记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，因强降雨，9日9时20分，洛阳市洛宁县境241国道呼北线K1087+450段(景阳镇刁崖洞附近)发生大型山体塌方。 塌方体长约100米，最高约14米，总量12000余立方米，导致洛宁通往栾川交通中断。 目前，洛宁、栾川相关部门已分别在现场两端设置警示标志，交警、交通执法部门已派专人值守。 目前，该地零星塌方时有发生，过往车辆请提前绕行，注意安全。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 孙强 文/图）