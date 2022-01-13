600万元体育健身优惠券来啦！8月11日起开始发放

9日，记者从洛阳市体育局获悉，为引导群众积极参与全民健身，带动体育行业消费水平持续提升，河南省体育局将于8月11日起在全省发放600万元体育健身优惠券，广大市民可在洛阳22家体育场馆使用。

9日，记者从洛阳市体育局获悉，为引导群众积极参与全民健身，带动体育行业消费水平持续提升，河南省体育局将于8月11日起在全省发放600万元体育健身优惠券，广大市民可在洛阳22家体育场馆使用。

【如何领取】

省体育局有关负责人介绍，市民可通过手机下载“豫动中原”App，在网上领取健身优惠券，并预约健身时间和场馆，申领优惠券需在“豫动中原”平台进行实名注册，成功即可具有优惠券申领资格；残疾人注册须提供残疾证信息进行验证。

1.登录“豫动中原”App(在微信公众号下载或者微信搜索“豫动中原”小程序)，注册账号并进行实名认证。

2.进入平台首页，点击“健身优惠券”，选择想要领取使用的优惠券，点击“立即领取”即可成功领取健身券。

3.在场馆预订页面选择想要预订的场馆，选择想要预订的日期点击“预约”，在可预订的时间选择预订，完成后提交订单。

4.支付成功后，随机生成二维码，到店健身时出示给商家，扫码签到。在场馆内健身后，即可实行核销。