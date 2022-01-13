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生死时刻，退役军人勇救七旬落水者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.09 11:31

视频截图

　　“如果不是小杜及时赶到，说不定我就没命了！”8日下午，70岁的王素婵提起前一天发生的事情，依然心有余悸。

　　王素婵在洛阳市汝阳县陶营乡一处村庄帮工。7日15时许，由于天气炎热，王素婵忙完手头的活儿，便和两位朋友一起来到附近的一处闲置鱼塘，打算简单洗洗解暑。“鱼塘和地面距离不算深，我们看着水也挺浅，觉得没啥事儿。”王素婵说，当时自己扶着石头，慢慢向下挪着步子到了水边，便蹲下来洗手洗脸，洗完正弯腰涮毛巾，没想到脚下一滑，栽进了水里，立刻被水没过了头顶。

　　“快来人啊，有人掉水里了！”突如其来的意外急坏了王素婵的同伴，不会游泳的两人立刻大声呼喊起来。此时，距离他们不远的地方，33岁的退役军人杜俊凯正和朋友钓鱼乘凉，听到呼喊声，杜俊凯来不及穿鞋，立刻跑到事发地，跳入水里施救。记者从现场人员拍摄的视频中看到，在水里的杜俊凯一只胳膊紧紧抓住老人，一只胳膊奋力划向岸边，与此同时，岸边群众递过一根长树枝，杜俊凯拽着树枝，在众人的帮助下和老人一起回到了岸边。

　　王素婵被救助后，意识清醒。看到老人已无大碍，杜俊凯悄悄离开了现场。事后，王素婵的家人多方打听，这才找到了和自家相距不远的杜俊凯。原来，杜俊凯2012年从部队退役后，在汝阳县陶营乡柿园村开了一家汽修店。

　　“我会游泳，当时听到求救声，来不及多想就跑过去了，救人要紧。”杜俊凯说，自己跳下去没游两下，水就已经没过了头顶，小腿、双脚和胳膊也被碎石和杂草划伤了。“这些都不算啥，我只是做了应该做的事情。”他笑着说。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 朱一民)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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