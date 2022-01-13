幸福河边诗意栖居！洛阳加快河湖水系水生态环境质量改善【视频】

放眼洛阳，密布的河湖水系塑造了独特迷人的城市形态。

放眼洛阳，密布的河湖水系塑造了独特迷人的城市形态。

看城市！延绵数十公里的洛河洛浦公园、伊河伊水游园、新区水系把公园、绿地“串珠成链”，沿岸碧水悠悠、林草丰茂，垂钓、露营、休闲、健身，一派人水和谐的生动意境，成为宝贵的城市“留白”。

看县域！每一个县城都有一条大河蜿蜒淌过。水的沁润造就了一个个舒适宜人的山水城镇。再向乡村延伸，“两清一护”全域推进、水美乡村展露新颜，有效促进了人居环境提升、生态旅游发展的双赢。

山川秀美，关键在水。近年来，围绕建设人水和谐的美丽洛阳，洛阳下大力气改善河湖生态，水环境质量整体提升，河湖水系呈现出不一样的颜值和气质。然而也要看到，城乡污水处理设施不足、黑臭水体治理不够彻底、工业污染治理仍需提标等问题依然不同程度存在。

日前出台的《洛阳市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》提出，“十四五”时期，洛阳将持续深入打好水污染防治攻坚战，集中攻克群众身边的突出水生态环境问题，让老百姓实实在在感受到水生态环境质量改善。

“水生态环境治理千头万绪、问题纷繁复杂，而河湖是最为关键的节点。”洛阳市水利局负责人表示。从空间角度来说，上下游、左右岸污染都汇聚于河湖；从因果角度来说，河湖是水污染排放和水生态破坏的直接承载者，基础设施不足、超标排污、生态破坏等问题最终体现于河湖上。