祝贺！鲍珊菊、郭裕芳双双保研北京体育大学【视频】

记者9日从洛阳市体育局获悉，近日国家体育总局科教司发布了2022年优秀运动员、教练员免初试攻读硕士研究生名单，两位洛阳姑娘奥运冠军鲍珊菊、世界杯冠军郭裕芳成功保研北京体育大学。

记者9日从洛阳市体育局获悉，近日国家体育总局科教司发布了2022年优秀运动员、教练员免初试攻读硕士研究生名单，两位洛阳姑娘奥运冠军鲍珊菊、世界杯冠军郭裕芳成功保研北京体育大学。

今年25岁的鲍珊菊出生于洛阳市汝阳县，2012年入选洛阳市自行车队，2013年进入省队，2018年进入国家队。曾取得过世界杯金牌。在2020年9月举行的全国场地锦标赛中，她在两天之内夺得250米个人计时赛、500米个人计时赛以及团体竞速赛三枚金牌，并四度打破两项全国纪录。2021年8月2日下午举行的东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛上，鲍珊菊携手队友钟天使以31秒895的成绩勇夺金牌，成功为中国队卫冕该项目奥运金牌，为洛阳实现奥运金牌零的突破，同时创造了河南在该项目的历史。

郭裕芳1999年出生于洛阳市新安县，2012年入选洛阳市自行车队，2013年进入省队，曾在一届省运会上包揽三项冠军。2018年进入国家队后，先后获得过亚洲锦标赛、世界杯赛冠军，2021年作为替补队员参加东京奥运会。去年9月，她夺得在洛阳举行的第十四届全运会场地自行车女子团体竞速赛和女子凯林赛的“双冠王”。前不久举行的2022年场地自行车国家杯(世界杯)哥伦比亚站比赛上，郭裕芳发挥出色，夺得女子团体竞速赛金牌和女子500米个人计时赛银牌。

根据公示名单，本年度共有38名优秀运动员、教练员将被保研至北京体育大学和上海体育学院两所双一流体育学府，就读专业型硕士学位专业。其中，洛阳场地自行车女子选手鲍珊菊、郭裕芳，河南省场地车男子选手宋超睿，乒乓球运动员马龙等大家所熟悉的运动员均成功保研，他们四人将就读北京体育大学运动训练专业。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频)