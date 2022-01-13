在“慢游”中加快“沉浸”

贯穿汝阳、嵩县、栾川、洛宁、宜阳5县，串联白云山、鸡冠洞、重渡沟等28个3A级及以上景区……前不久，我市公布伏牛山旅游公路建设细节，总长615.57公里的环线公路打通伏牛山区“内循环”，带给人们沉浸式体验伏牛山水的美好想象。

贯穿汝阳、嵩县、栾川、洛宁、宜阳5县，串联白云山、鸡冠洞、重渡沟等28个3A级及以上景区……前不久，我市公布伏牛山旅游公路建设细节，总长615.57公里的环线公路打通伏牛山区“内循环”，带给人们沉浸式体验伏牛山水的美好想象。

有人说，旅游的沉浸感，多少源自时光的沉淀。这些年，伏牛山区高速公路实现“快进快出”，让出入景区更加通畅便捷，但景区之间缺乏链接，“一日游”多，“过夜游”少，“蜻蜓点水”多，“深入体验”少，意犹未尽之余难免令人遗憾。旅游公路让景区“握指成拳”，游客既可登山，又能探洞，还能滑雪，更能漂流，尤其是通过融入山水景观，青山“一线相牵”，“车在路上走，路在画中穿”，让“赶路”变“赏路”。无形之中，这条路拉长了游览周期、聚合了旅游元素、丰富了旅游体验，让游客在“慢游”中“细品”，在“细品”中“陶醉”，获得全感官、多触发的旅游体验。

让游客爱上伏牛山水，“慢”是功夫，更是品质。旅游公路让伏牛山水更具魅力的关键，就在串联旅游资源，嵌入旅游功能，真正让游客觉得值得放慢脚步，背后离不开建设、管理等方面“花一番心思”。突出景观性、兼顾通达性、强化体验感，既分级布局旅游驿站，在沿线系统谋划旅游业态，又结合伏牛山特色地形，打造高低错落、蜿蜒起伏的景观效果，游客就能沉浸于伏牛山区的“慢时光”，国民休闲旅游度假地就会更有魅力、活力、吸引力！(洛 平)