洛阳坚持以人民为中心的发展理念 多措并举创建全国文明典范城市

一个个“红马甲”穿梭在大街小巷，让文明在温馨的提醒声中传递、在真诚的笑容中弥漫；一座座新时代文明实践站扎根社区、乡村，让文明之风沁人心脾、生生不息；一桩桩便民惠民的实事，让文明种子在群众心中生根发芽、开花结果……

一个个“红马甲”穿梭在大街小巷，让文明在温馨的提醒声中传递、在真诚的笑容中弥漫；一座座新时代文明实践站扎根社区、乡村，让文明之风沁人心脾、生生不息；一桩桩便民惠民的实事，让文明种子在群众心中生根发芽、开花结果……

文明，是一座城市的内在气质，赋予城市发展生生不息的力量。我市坚持以人民为中心的发展理念，以精神文明建设为引领，着力增进民生福祉、提升城市治理效能，助力城市环境面貌和群众精神风貌不断改善、物质文明与精神文明协调发展，奋力向全国文明典范城市迈进。

种下文明基因

市民文明素养和思想境界的提升，是城市走向更高层次文明最深厚的土壤。我市在文明创建过程中，坚持把思想道德建设放在首位，将社会主义核心价值观融入生活的方方面面，让文明基因根植于每个市民心底。

走进偃师区槐新街道新时代文明实践所，理论宣讲室、科普教育室、电子阅览室等设施一应俱全。读书、听讲座、学理论……不少居民每天都要到这里“报到”。今年5月，槐新街道投入100余万元，对该街道新时代文明实践所进行了改造，为广大群众参与新时代文明实践活动提供广阔平台。

志愿服务、孝老爱亲、崇德向善……我市以新时代文明实践中心(所、站)为依托，打通向群众宣传、教育群众、服务群众的“最后一公里”，让文明新风吹进群众心坎里。

少年强，则国强。我市以立德树人为目标，创新开展“新时代好少年”学习宣传活动、“传承红色基因”系列教育活动、中华优秀传统文化传承活动等各类未成年人思想道德教育实践活动，引领未成年人文明向善。

民风淳，乡村兴。我市发挥好村民议事会、红白理事会、道德评议会等群众自治组织作用，充分利用文化墙、农家书屋等载体，同时挖掘树立身边的先进典型，传播善行义举，引领社会新风，让文明新风尚在广大乡村落地生根。