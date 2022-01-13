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妈妈陪嫁的缝纫机就是女儿的书桌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.09 08:43

　　“面对父母的疾病，我太无力了，我要学医，给他们治病。”昨日，家住汝阳县刘店镇洪岭村的上官文月哽咽着向记者说。

　　家境困难 努力学习

　　洪岭村位于一片山岭之中，山路崎岖。

　　5日下午，记者从市区出发至洪岭村。这里，距离文月上学的汝阳一高有十几里路程。“娃子每次上下学都是自己走着去。”上官文月的母亲张倩玲说，这样的山路，文月走了3年。

　　妈妈几十年前陪嫁的缝纫机铺上一条褪色床单，就是文月放假回家学习的书桌。旧长柜上摆着文月父母和奶奶吃的药。唯一崭新的空调还是亲戚资助的，由于不舍得开，全家人还是靠风扇度夏。

　　“家里的电视、热水器，文月屋里的床、柜子都是政府资助的。”文月的父亲说。当谈到对这个家庭帮助最大的人，他们都不约而同地提到了王冠升这个名字。王冠升是2017年5月由县财政局派驻洪岭村的驻村第一书记，他了解到上官家的情况后多次帮扶，虽然去年4月他的驻村工作已经结束，但今年在了解到洛报爱心帮扶中心的助学活动后，王冠升第一时间通知上官文月，帮助她申请助学金。

　　遭遇变故 不言放弃

　　上官文月的家里一共有六口人，除了父母，她还有上五年级的弟弟、正在考研的哥哥，以及年迈的奶奶。

　　由于母亲腰椎间盘突出五节压迫神经，无法干重活，奶奶患有冠心病，所以家里的收入来源主要依靠父亲在外打工，虽然日子过得不富裕，但一家人也其乐融融。

　　2021年8月，文月的父亲时常觉得心口疼痛难忍，呼吸不畅，被迫回家休养，家里的“顶梁柱”倒了。正值高三关键期的上官文月，面对巨大的压力，成绩一度下滑，她并没有因此失去信心，而是在老师和同学的帮助下，以更加积极的态度努力学习。

　　学习优秀 期待未来

　　就是在这样的学习环境中，上官文月的成绩依旧名列前茅。

　　文月的母亲说：“我家娃懂事，她从学校回来后，书包往大门口一放就去地里干活。学习上，她从来没让我们操过心，她自己知道学，看这些都是她得的奖状。”

　　虽然学习条件艰苦，但文月不负众望，今年以594分的优异成绩被北京中医药大学录取，成为全村唯一考上大学的女孩。

　　“文月是个非常优秀的学生，平时很节俭，穿的衣服都是表姐、哥哥淘汰的，但她从不抱怨，反而时常帮助同学，这次也希望她不要因为学费耽误了自己的前程。”文月的高中班主任袁信涛说。

　　文月还有一个自己的小计划，在大学期间她将通过勤工俭学及校园兼职赚生活费，减轻家庭负担。

　　希望有更多的爱心人士和团体能帮助上官文月及像上官文月一样的寒门励志学子。爱和温暖仍在继续，无论是寒门励志学子，还是想献爱心的企事业单位或个人，都可拨打65156002、65156112、13838868975(任老师)联系我们。（洛报融媒·洛阳网记者 毛凤 实习生 陈言真 王焕迪 白晓晔）

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　　爱心人士和单位捐助善款途径：

　　户名：洛阳市洛报爱心帮扶中心

　　账号：4138 9999 1010 0030 0540 5

　　开户行：交通银行洛阳分行营业部
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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