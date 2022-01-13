洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“焦主任就像闪闪发光的金子，走到哪里都能发光”——焦裕禄同事王有益谈传承弘扬焦裕禄精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.09 08:37

　　回忆起曾经和焦裕禄一起工作的经历，今年88岁的王有益记忆犹新。

　　王有益曾在洛阳矿山机器厂(今中信重工)设计科担任卷扬机组副组长、团支部书记。1958年，焦裕禄所在的一金工车间承担了新中国第一台2.5米双筒提升机的研制任务，王有益作为设计者到车间参与技术服务，有幸与焦裕禄共事。

　　“时间紧任务重，为了完成任务，焦主任在车间里没白天没黑夜地坚持工作，饿了就啃点干馍喝点白开水，困了就裹着沾满油渍的大衣，躺在长板凳上歇一会儿。”王有益说，记得在一个寒冬的夜晚，两人一起工作到凌晨2点，焦主任带着自己到车间二楼休息。

　　这是一间不大的屋子，摆着两张桌子和两条长板凳。“我们两个人一人睡在一条长板凳上，半睡未睡度过了四个小时。”王有益说，自己觉得长板凳硌得头疼，焦主任便找了一摞资料当枕头，还说这样会舒服点。“一定是因为焦主任经常在办公室过夜，所以才积累了这样的‘经验’。”王有益说，最终仅用三个多月时间，大家就提前完成了研制任务，填补了我国矿山机械设备领域的一项空白。

　　当国内第一台2.5米双筒提升机研制成功的时候，整个车间的同志们都沸腾了，大家很激动地和焦主任、苏联专家在提升机前合影。当时王有益看人实在太多，挤不进去，就默默站在了焦主任的对面。“现在看到这张合影，我深深地怀念焦主任，内心也有点遗憾，合影中没有自己。但想想自己真正为这事付出了，心里就没那么遗憾了。”王有益表示。

　　和焦裕禄共事的日子，王有益切身体会到焦裕禄平易近人、艰苦奋斗、亲民爱民的高尚品格，深深地被其感染。焦裕禄干一行、学一行、爱一行，服从党的安排，从不讲条件。“在我眼中，焦主任就像闪闪发光的金子，走到哪里都能发光。”王有益说，不管历经多少岁月，焦裕禄精神都将永远激励着自己，成为像焦裕禄那样的人，为党和国家作出应有的贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
        前段时间，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村...
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    		•  
    新闻排行
  • 强雷电、冰雹、短时强降水！洛阳市气...
  • 河南嵩山龙门队主场大胜国安 洛阳球迷...
  • 最高气温37℃以上！洛阳市气象台继续...
  • 洛阳已建成社区体育公园22个、社区健...
  • “农文旅”融合发展 助力乡村振兴【组...
  • 游园提升改造 群众乐享便利【组图】
  • 全部为阴性！伊滨、洛宁通报部分区域...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究机场运营...
  • 洛阳交警部门对伊洛路信号灯进行绿波设置
  • 发奖品、送饼丝……洛阳交警出招鼓励...
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    漫游随唐遗址公园

    给视觉一点清凉

    夏日荷塘美景

    凉爽的天河大峡谷
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605