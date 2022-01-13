“焦主任就像闪闪发光的金子，走到哪里都能发光”——焦裕禄同事王有益谈传承弘扬焦裕禄精神

回忆起曾经和焦裕禄一起工作的经历，今年88岁的王有益记忆犹新。

回忆起曾经和焦裕禄一起工作的经历，今年88岁的王有益记忆犹新。

王有益曾在洛阳矿山机器厂(今中信重工)设计科担任卷扬机组副组长、团支部书记。1958年，焦裕禄所在的一金工车间承担了新中国第一台2.5米双筒提升机的研制任务，王有益作为设计者到车间参与技术服务，有幸与焦裕禄共事。

“时间紧任务重，为了完成任务，焦主任在车间里没白天没黑夜地坚持工作，饿了就啃点干馍喝点白开水，困了就裹着沾满油渍的大衣，躺在长板凳上歇一会儿。”王有益说，记得在一个寒冬的夜晚，两人一起工作到凌晨2点，焦主任带着自己到车间二楼休息。

这是一间不大的屋子，摆着两张桌子和两条长板凳。“我们两个人一人睡在一条长板凳上，半睡未睡度过了四个小时。”王有益说，自己觉得长板凳硌得头疼，焦主任便找了一摞资料当枕头，还说这样会舒服点。“一定是因为焦主任经常在办公室过夜，所以才积累了这样的‘经验’。”王有益说，最终仅用三个多月时间，大家就提前完成了研制任务，填补了我国矿山机械设备领域的一项空白。

当国内第一台2.5米双筒提升机研制成功的时候，整个车间的同志们都沸腾了，大家很激动地和焦主任、苏联专家在提升机前合影。当时王有益看人实在太多，挤不进去，就默默站在了焦主任的对面。“现在看到这张合影，我深深地怀念焦主任，内心也有点遗憾，合影中没有自己。但想想自己真正为这事付出了，心里就没那么遗憾了。”王有益表示。

和焦裕禄共事的日子，王有益切身体会到焦裕禄平易近人、艰苦奋斗、亲民爱民的高尚品格，深深地被其感染。焦裕禄干一行、学一行、爱一行，服从党的安排，从不讲条件。“在我眼中，焦主任就像闪闪发光的金子，走到哪里都能发光。”王有益说，不管历经多少岁月，焦裕禄精神都将永远激励着自己，成为像焦裕禄那样的人，为党和国家作出应有的贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）