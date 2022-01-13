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“双减”政策实施一年 洛阳多向发力营造良好教育生态环境
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.09 08:35

　　《防溺水之歌》手势舞、《三国演义》名家导读、“大脑体操”之玩转魔方，还有各科作业辅导等。为进一步落实“双减”政策，这个暑假，洛阳各学校纷纷开设暑期托管课程，有效解决家长暑假“看护难”问题。

　　“‘双减’政策实施一年来，我切实感受到了政策带来的好处，学校的延时服务内容丰富、有效，孩子受益良多。”西工区学生家长王女士说。

运动一“夏” 黄基琼 摄

　　课后服务全覆盖 满足学生多元需求

　　市教育局相关负责人介绍，为有效实施“双减”政策，市教育局联合7部门发文，召开推进会，部署工作。随后，我市全面开展课后服务工作。目前，全市应开展课后服务的952所学校，已全部开展该项工作，约70万名中小学生参与学校课后服务，参与率为91%，4.5万名一线教师提供全方位“官方带娃”式托管，参与率为86%，实现义务教育学校课后服务全覆盖。

　　全面推行课后服务“5+2”模式。课后服务的内容以辅导学生完成家庭作业为主，并组织自主阅读、科普活动、艺术学习及其他拓展活动。对个别确有需求的学生，学校可在和家长协商一致的基础上，适当延长课后服务时间。

　　为解决师资力量不足的问题，教育主管部门组织遴选非学科类教育培训机构，形成“白名单”供学校选择，并建立评估退出机制。学校可充分利用图书馆、博物馆、科技馆、青少年宫、研学实践教育基地等校外活动场所，发挥其在课后服务中的作用，满足学生的多元需求。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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