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“中国人生产提升机绝不是异想天开”（大力学习弘扬焦裕禄精神——纪念焦裕禄同志诞辰100周年）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.09 08:38

焦裕禄带领工友们成功研制出新中国首台2.5米双筒提升机 洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄

　　1958年春，洛矿党委在厂内发出号召：试制2.5米双筒提升机。

　　最终，洛矿把这个光荣的任务交给了一金工车间。作为车间主任的焦裕禄，感到肩上的担子很重。“我们要生产的，不仅是新中国第一台先进的提升机，更是亿万中国人的志气。”焦裕禄在车间开会，给工人们打气。

　　从此以后，焦裕禄的办公室和一金工车间，白天热火朝天，晚上灯火通明。大家拿着图纸，对零件一个个地熟悉，连一个螺丝也不放过。焦裕禄更是用了十几个晚上，把关键零件、加工方法、所用工具等一一记在了本子上。

　　双筒提升机上的轴瓦需要浇注一层轴承合金，大家试着手工浇注，不是出现气孔，就是黏合不牢，均以失败告终。

　　技术员向焦裕禄建议，使用离心浇注的办法试试。这一提议，得到了一些工人的反对。有人说：“离心浇注太危险，连外国人都没使用过这种办法，我们行吗？”

　　焦裕禄有些生气，说：“外国人没干过，我们就不能干吗？我相信，只要方法科学、得当，就一定能行，我们就是要干前所未有的事。”

　　在经历了两次试验失败后，焦裕禄带领工人终于使用离心浇注的办法浇注出了合格的轴瓦，突破了关键瓶颈，为日后的批量生产打下坚实基础。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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